Bez vítkovického obránce Tomáše Machů se budou muset ve zbytku sezóny obejít prvoligoví hokejisté Šumperku. Talentovaný hráč zamířil na výpomoc do Jihlavy, kterou nyní sužuje marodka.

Tomáš Machů ještě v šumperském dresu | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„V polovině listopadu pak odlétá do Spojených států. V realizačním týmu jsme se rozhodli, co nejdříve stabilizovat kádr. To je důvod, proč Tomáš Machů teď nehrál, protože by mohl naskočit už pouze do dvou utkání. Nechtěli jsme tak blokovat místo pro kluky, kteří tu budou do konce sezóny,“ vysvětlil na klubovém webu trenér Draků Martin Janeček.