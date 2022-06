„Jezdíme ještě s Frantou Hrdinkou a Honzou Fenclem jednou týdně. Trenéři Černohous s Fryčem se spojili a domluvili se tak, aby to vyhovovalo všem,“ vysvětluje Rok Macuh.

„Myslím si, že mi trénink na ledě dává možná víc než posilovna. Potřebuji makat na bruslení a technice, na všem,“ uvědomuje si 25letý forvard.

Více času mu pochopitelně v posledních týdnech zabrala suchá příprava HC Zubr Přerov pod vedením kondičního trenéra Jakuba Fryče. Ta odstartovala už na začátku května a finišovat bude příští týden.

„Je to samozřejmě náročné, ale je to potřeba, abychom byli připraveni a na ledě se cítili co nejlépe,“ dobře ví Macuh.

Zároveň si pochvaluje individuální přístup přerovského „kondičáka“, který u Zubrů úspěšně funguje již čtvrtým rokem.

„S Kubou mám letní přípravu poprvé. Je to jiné, nikdy jsem neměl kondičního trenéra. V Olomouci to vedli trenéři Tomajko s Venerou, minulý rok v Šumperku Martin Janeček. Jinak jsem to měl pokaždé sám,“ vysvětluje bojovník ze Slovinska.

Na Hanou se vrátil po roce, kdy si ho Přerované vytáhli z druholigového Nového Jičína. A vlastně tak nastartovali Macuhovu prvoligovou éru. Forvard nasbíral ve 24 zápasech 12 kanadských bodů.

„Byl jsem v Přerově předminulý rok spokojený a chtěl tady zůstat. Bohužel se to nepovedlo. Jsem rád, že teď jsem tady,“ říká odchovanec Mariboru.

Šumperk? Asi stačilo

„Popravdě jsem napřed myslel, že zůstanu v Šumperku, ale po jednom roce jsem si řekl, že asi stačilo. Na jednu stranu to hokejově bylo super a zvedl jsem se, teď jsem ale rád, že jsem v Přerově,“ hlásí Rok Macuh.

U Zubrů se bude těšit na výzvu v podobě útoku na nejvyšší příčky Chance ligy. Alespoň takové mají na Hané ambice.

„Ne že by se v Šumperku nedařilo. Měli jsme cíl se udržet. A splnili ho. Mohli jsme podle mě hrát i výš a zaútočit na play-off. Ale bohužel, poslední měsíc jsme nezvládli a hráli play-down a baráž,“ vrátil se Slovinec k sezoně, ve které v 50 duelech posbíral 33 kanadských bodů (10+23).

„V Přerově bychom měli jít krůček po krůčku do play-off. A pak chceme zvládnout čtvrtfinále, i když to letos bude hodně těžké. Uvidíme,“ řekl Macuh.

A osobní cíle? „Ty si dávám nerad. Chci, abychom vyhrávali a dostali se co nejdál. Osobní ambice se naplní, když makáš a daří se týmu,“ uzavřel.

