Důvod? Gólman, který v uplynulém ročníku odchytal za Šumperk 21 utkání, nebyl dle sdělení klubu dostatečně fyzicky připravený na to, aby hrál na profesionální úrovni.

„Je mi nesmírně líto závěrů odborného posudku, ale režimové opatření, podprůměrná fyzická zdatnost a omezení zátěže musí klub vzít v úvahu. Hráč nevyužil měsíční lhůty k nápravě stavu a rozhodl se ukončit působení v Šumperku,“ uvedl na webu Draků jejich ředitel Vladimír Velčovský.

Rodák z Ostravy pro web Hokej.cz uznal, že jeho fyzické testy byly o něco horší než u ostatních hráčů, nicméně pro to měl své důvody.

„Podle mě nám nebyly vytvořeny podmínky, abychom se na sezonu mohli dobře připravit. Pan Velčovský chtěl asi ušetřit, takže nám nezaplatil společnou letní přípravu,“ naštvalo Waneckého.

Dva měsíce bez výplaty měly na gólmana tvrdý dopad.

„Mám dvě děti, teď se mi narodil syn, to jsem musel nějak řešit. Takže jsem chodil do práce, dělal dvanáctky, abych rodinu uživil. Do toho jsem se spoluhráčem chodil trénovat do posilovny a běhat. Svoje svědomí mám čisté,“ vylíčil.

„Já si hokejem ještě moc nevydělal. Živím rodinu, což pana Velčovského vůbec nezajímalo. Z mého pohledu je to lidskost, ale bohužel,“ dodal Wanecki.

Z klubu se ovšem rozhodl odejít sám, za určitých okolností mohl zůstat.

„Mrzí mě jednání pana Velčovského. Padaly tam slova o jakémsi ultimátu. Řekl mi, že mám měsíc na to, abych si ty testy zlepšil, přičemž bych si je pak musel zaplatit sám. Z takového jednání cítíte nedůvěru, což mě přesvědčilo, abych v klubu skončil,“ vysvětlil.

Wanecki také odmítá, že by mu k lepší připravenosti překážely zdravotní komplikace. „Z článku na webu Šumperka jsem získal dojem, že nejsem zdravý. To není pravda. Uznávám, že jsem měl trošku menší fyzické testy, ale zdravotně tam nebyl žádný problém.“

Co bude dál, zatím neví.

„Teď jsem s rodinou. Přes agenta to řešíme, rozhodně chci pořád chytat. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl 24letý brankář, který Chance ligu ještě nechytal. I proto ho konec mezi Draky mrzí. „Klapalo nám to, opravdu jsem se těšil, že si první ligu zachytám,“ politoval.