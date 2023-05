V Česku hrával za Olomouc, Třebíč, Kladno nebo Jihlavu, v posledních letech ale Matěj Pekr z domácí hokejové mapy zmizel. Usadil se totiž v německém Memmingenu, kde nastupuje v místní třetí nejvyšší soutěži a kde na podzim přidá už svoji třetí sezonu. A i samotný klub může být s akvizicemi bývalých kladenských hráčů spokojený. Pekr v uplynulém ročníku vyhrál klubové bodování a hned za ním skončil Švéd Linus Svedlund. „Známe se z Kladna, takže mi na začátku v některých věcech pomohl. Jsme i teď přes léto v kontaktu, je to dobré,“ pochvaluje si spolupráci pětatřicetiletý rodák z Uničova.

Matěj Pekr v dresu Memmingenu. | Foto: Alwin Zwibel / ECDC Memmingen

V německé třetí lize přidáte už třetí sezonu. Jste tam spokojený?

Jo, první rok byl dobrý, co se týče týmového úspěchu. Došli jsme až do finále a hráli jsme o postup do DEL2, kde nám to nakonec nevyšlo. Letos to ale bylo trochu vystřízlivění. V play-off jsme skončili už v osmifinále. Oba roky ale beru pozitivně, i když myslím, že letos to bylo trochu zklamání. Mně osobně se dařilo, za což jsem rád. To se ode mě ale očekává, když jsem cizinec. Abych sbíral body a dával nějaké góly.

Jaký je život v Německu?

Když jsem tam přišel, tak jsem neuměl ani slovo německy a když jsem chodil na doučování, tak jsem pak zjistil, že realita je úplně jiná. Hrubý základ jsem ale měl. Postupem času mi už ale i spoluhráči říkali, že jsem s němčinou posunul, což mě potěšilo. Pořád je ale co se doučovat. Jinak tam žádné extrémní rozdíly mezi Českem a Německem, co se týče života, nejsou. Přijde mi to víceméně stejné. Jsou tam samozřejmě dražší věci v obchodech, ale není to nic extrémní, jak jsem třeba čekal.

Jak se vám líbí Memmingen jako město?

Když jsem přicházel, tak jsem si říkal, že je to hezké malé městečko, a je to tak. Mám tam všechno, ale není to to, na co jsem byl zvyklý třeba z Kladna, kde byla kousek Praha. Mohl jsem se jít projít po památkách a podobně. Tady je to menší městečko, ale nevadí mi to. Jsem tam spokojený. Hodinku a půl daleko mám Mnichov, kam se jezdím podívat, když mám volno. Kousek jsou také švýcarské hory. Snažím se trochu procestovat i okolí, když mám čas.

Co úroveň hokeje v německé třetí lize?

Já jsem byl z třetí ligy mile překvapen. Je to víc útočné, padá tam víc gólů a defenziva je slabší. Nebál bych se to ale srovnat s naší první ligou. Některé manšafty určitě ne, ale úroveň to má slušnou. Hráli jsme nějaké přáteláky s týmy z DEL2, což je taky slušná liga, a byly to vyrovnané zápasy, některé jsme i vyhráli. Řekne se, že je to třetí německá liga, ale její úroveň je dost slušná. Ať hraješ jakoukoliv ligu, tak do ní musíš s respektem a musíš tam přijít připravený, abys nebyl překvapený.

A jak je na tom tahle soutěž po finanční stránce? Dá se to srovnávat třeba s Chance ligou?

Troufám si říct, že ty částky budou vyšší. Já si vydělám dost peněz, i když je to třetí liga a nejsem placený dvanáct měsíců, ale jen osm. Vydělám si asi víc než kluci v první lize, když se budeme bavit o prvních dvou lajnách. Vůbec nemluvím o třetí a čtvrté lajně nebo mladých klucích. Je to sice až třetí liga, ale je to profesionální soutěž. V některých týmech samozřejmě jsou kluci, kteří chodí do práce. Třeba my jsme měli dva kluky, kteří pracovali. Jinak je to ale profesionální soutěž. Hraje se dvakrát týdně, hraje se 48 zápasů, takže rozdíly proti české první lize jsou minimální. I zázemí máme slušné, vybavení, hokejky máme nejlepší, co můžeme mít. Řekne se třetí liga, ale finančně je to daleko lepší než naše první liga.

Co zájem fanoušků?

Naštěstí zrovna Memmingen je hokejové město, fotbal je tam trochu stranou. Byli jsme čtvrtí nejnavštěvovanější, co se týče průměrné návštěvnosti. Na play-off chodilo přes tři tisíce lidí, zájem o to byl. Chodilo dost lidí.

Jak jste zmiňoval, loni jste hráli finále. Byla by u vás v klubu ambice hrát druhou nejvyšší soutěž?

Když jsem do Memmingenu přicházel, tak ambice byly a nebyli jsme od postupu ani daleko. Letos nám nikdo nic neříkal, ale kdyby se postoupilo, tak bychom to nejspíš hráli. Myslím, že jsem v ambiciózním týmu, který do budoucna chce hrát DEL2.

V týmu jste se sešel s Linusem Svedlundem, bývalým spoluhráčem z Kladna.

Linus je pro nás nejstěžejnější bek a troufám si říct, že i v celé Oberlize Jih je nejlepší obránce. Já si s ním rozumím jak na ledě, tak mimo led. Známe se z Kladna, takže mi na začátku v některých věcech pomohl. Vycházíme spolu dobře, oběma se nám individuálně daří. Jsme i teď přes léto v kontaktu, je to dobré.

Není trochu paradoxní, že do Kladna přicházel jako útočník a na obránce se přeučil teprve tam?

S Linusem jsme se o tom bavili a sám teď říká, že jako bek se cítí daleko lépe. Obránce může daleko víc tvořit, je víc na puku, je víc na ledě. Baví ho to víc, než když hrál útočníka. Je to zajímavé, že se v pozdějším věku předělal na obránce.

Matěj Pekr a Linus Svedlund v dresu Memmingenu.Zdroj: Alwin Zwibel / ECDC Memmingen

V týmu jste měl Čecha Petra Pohla. Potkal jste se i s dalšími Čechy?

Než jsem přišel, tak tam byl Jannik Herm a potom tam přišel Jaroslav Hafenrichter, který dřív hrával v Chomutově, na Slavii nebo v Kadani. Potom tam byl Petr Pohl, toho jsem dřív neznal, seznámil jsem se s ním až v Memmingenu. Toho ale bohužel teď v průběhu března vyměnili do Regensburgu, takže už tam není.

Jak příjemné je mít v zahraničí nějakého krajana?

Když jsem podepsal smlouvu, tak tam v tu dobu žádný Čech nebyl. Říkal jsem si, že je to super v tom, že se rychle naučím německy. V průběhu léta tam přišel Petr Pohl a Jaroslav Hafenrichter, takže jsem si říkal, že to s němčinou asi nepůjde tak rychle, protože se budeme bavit česky. Na druhou stranu začala sezona a byl jsem rád, že jsem je tam měl. Se spoustou věcí mi pomohli ať už s přihlášením na radnici, nebo s bankovním účtem. Bez nich bych tyhle věci horkotěžko zvládal. Když jsem se na to podíval zpětně, jsem rád, že tam se mnou byli a pomohli mi s rozjezdem. Pravdou ale je, že jsme přišli do šatny a bavili jsme se jen česky. Tam jsem se trochu zpomalil v učení němčiny.

V Memmingenu byste měl hrát ještě příští sezonu. Máte smlouvu už jen na rok?

Loni jsem podepisoval na dva roky, takže mi teď začne druhý rok smlouvy.

A jak to vidíte do budoucna? Chtěl byste tam dohrát kariéru, nebo ještě myslíte na návrat do Česka?

Nevím, je to těžké. Člověk si může cokoliv naplánovat a pak to ze dne na den může být jinak. Představu mám ale takovou, že bych tam asi chtěl dokončit kariéru. Návratu do Čech se úplně nebráním, ale není to teď na pořadu dne. Měl jsem už v průběhu sezony nějaké nabídky, abych se vrátil do Čech, ale nedávalo mi to úplně smysl. Přece jen už nejsem nejmladší. Kdybych tady hrál rok nebo dva, tak to pro mě není zajímavé. Radši zůstanu v Německu a budu tam hrát třeba tři čtyři roky. Samozřejmě to ale nemusí být tak dlouho, záleží to na zdraví, zájmu… Moje představa je ale taková, abych tam zůstal co nejdéle. Musí to dávat smysl v tom, abych já předváděl nějaké výkony i aby to finančně dávalo smysl. Člověk si to ale může plánovat jakkoliv a ve finále může být všechno jinak.

Sledujete český hokej?

Sledoval jsem ho pravidelně. Ne, že bych se díval, ale sledoval jsem výsledky, četl jsem články. Teď se na extraligu dívám, když jsem doma. Dokonce jsem byl na jednom hokeji Vsetín – Zlín osobně.

Jak trávíte čas mezi sezonami, kdy je konečně čas na odpočinek?

Minulý týden jsem byl na kratší dovolené, takže jsem si trochu odpočinul. Teď už se zase začínám připravovat na novou sezonu. Cvičím, koupil jsem si nové kolo, takže čekám, až bude adekvátní počasí, abych mohl najet nějaké kilometry. Už se na ně těším, kolo mám rád. Budu se snažit se tady věnovat svému tělu, abych mohl v další sezoně být zase trošku lepší.