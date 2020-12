„Trochu jsme se s Kubou hecovali. Jsme určitě rádi, že jakmile jsme po té dlouhé pauze nastoupili do zápasů, tak se nám oběma rychle povedlo dát gól, je to super pocit,“ prozradil na úvod Deníku Adam Scheuter.

A zatímco oba Mladí Draci v sestavě mužů na sebe upozornili výrazným způsobem, šumperskému týmu jako celku se v naší druhé nejvyšší soutěži aktuálně vůbec nedaří, když za sebou má již šest proher v řadě.

Naposledy pak nováček Chance ligy nezvládl sobotní derby s Přerovem. Přestože v něm Draci vedli již 2:0, nakonec padli 2:3 po nájezdech.

„Byl to vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách, výborně v něm zachytali oba brankáři. Je škoda, že jsme si utkání lépe nepohlídali a za stavu 2:1 necelé tři minuty před koncem inkasovali. Ale zase po těch předchozích výsledcích můžeme být rádi i za ten bod,“ zhodnotil sobotní duel proti Přerovu Adam Scheuter.

I přes prohry si však hokejisté Šumperku v posledních dvou zápasech dokázali, že hrát se dá s každým. Ve středu dokázali většinu hry držet krok s ambiciózním Kladnem na jeho ledě, v sobotu pak doma zatápěli aktuálně druhému Přerovu.

„To je určitě pozitivní. Po těch úvodních třech vysokých prohrách se začínáme herně zvedat, což doufám ve středu už konečně potvrdíme s Kadaní, se kterou musíme za každou cenu urvat tři body,“ burcuje před středeční bitvou devatenáctiletý útočník, jenž si coby junior loni vybojoval pevné místo v druholigovém šumperském kádru a letos pak dostává prostor i v Chance lize.

„Tato soutěž je rychlostně zase o level výš než druhá liga, ale myslím si, že jako mladý hráč jsem se tomu dokázal celkem rychle přizpůsobit, ale je prostě potřeba tomu při trénincích dávat zase o sto procent víc,“ míní jeden z benjamínků Draků, který si sobotní trefou řekl o stabilnější místo v sestavě.

„Ale určitě to není jen o tom jednom gólu. Vím, že my coby junioři musíme předvádět dlouhodobě nějaké výkony, abychom se v základu udrželi. Ale doufám, že se nám to podaří,“ dodal závěrem Adam Scheuter.