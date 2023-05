Problém se zajištěním rozpočtu na novou sezonu, konec podpory přerovského hokeje ze strany důležitého a tradičního partnera, společnosti Meopta, a dokonce varianta nepřihlášení Chance ligy pro ročník 2023/24. Nejen o tom mluvil jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček v nedávném rozhovoru pro Deník.

„Při jednání s marketingem Meopty byla zmíněna spokojenost s propojením firmy a hokeje. Bohužel se nenašly v rozpočtu Meopty peníze na podporu hokeje,“ řekl mimo jiné Tomáš Pluháček, který připustil i nejčernější možný scénář – konec profesionálního hokeje v Přerově.

„I to se může stát,“ zdůraznil. „Bohužel bez finanční podpory sponzorů se hokej neobejde. Musíme si sednout s městem, generálním partnerem i dalšími sponzory a rozhodnout co dál. Věřte mi, že budeme dělat všechno pro to, aby se tu profesionální hokej mohl hrát dál.“

Meopta: Jsme zahlceni žádostmi

K celé situaci se vyjádřilo i vedení oddělení marketingu Meopty. „V současné době revidujeme stávající sponzoringové aktivity a o další spolupráci a podpoře HC Zubr Přerov stále jednáme a zatím nepadlo finální rozhodnutí,“ uvedl marketingový ředitel Meopta – optika, s.r.o. Jiří Coufal.

Jak tedy společnost vysvětluje momentální zastavení podpory přerovského hokeje?

„Meopta-optika je tradičním podporovatelem sportu a sportovních aktivit nejen v regionu. Jsme dlouholetým partnerem Českého biatlonu a v loňském roce jsme podpořili více než třináct regionálních sportovních klubů v Přerově a okolí,“ připomněl Jiří Coufal.

Ten zmínil také pandemii Covid-19 a s ní spojené problémy s financováním řady sportovních klubů ze strany firem. I kvůli nim dle jeho slov Meopta eviduje obrovský nárůst žádostí o podporu nejen ze sportu, ale i kultury.

„Každý den mi přijdou tři až čtyři žádosti o sponzoring. To máte v průměru osmdesát žádostí měsíčně! V rámci vedení společnosti jsme se proto rozhodli, že budeme primárně podporovat dětské sportovní kluby. Zejména ty nejmenší a i ze vzdálenějších obcí, pro které je téměř nemožné získat sponzora či financování,“ nastínil Jiří Coufal.

Místo mužů podpora dětí?

A právě zde se nová filozofie Meopty momentálně nepotkává s pokračováním tradiční podpory profesionálního hokeje v Přerově, tedy A-týmu, který hraje druhou nejvyšší soutěž v republice. V MEO Aréně, se svými MEOfANS a pokřiky typu „To je naše MEO!“.

„V loňském roce jsme vedení klubu žádali, aby naše podpora byla směrována na podporu dětí. Máme písemné stanovisko od vedení klubu, že podpora dětí pro ně není stěžejní, že potřebují podporovat muže,“ doplnil marketingový ředitel Meopty.

Výši zmiňované podpory ani jedna ze stran nezmiňuje, dle informací Deníku by se mělo jednat o částku v řádech nižších jednotek milionů korun.

Rozpočet HC Zubr Přerov na sezonu 2023/24 se pohybuje kolem 22 milionů korun. Nedávno klub podepsal novou marketingovou smlouvu se Statutárním městem Přerov. Podle ní město navýšilo podporu profesionálního hokeje z 3 000 000 na 4 800 000 korun (společně s částkou z dotačního programu pak jde o podporu ve výši 5 400 000 korun).

Hokejový klub se nadále spoléhá zejména na finance ze strany generálního partnera pivovaru Zubr a dalších menších partnerů, konec podpory ze strany Meopty však utváří v rozpočtu Zubrů nepříjemnou díru komplikující zejména skladbu kádru pro nový ročník Chance ligy.

