Vítězná šňůra šumperských hokejistů skončila na hokejkách brněnské Techniky. Poslednímu celku tabulky dokázali Draci vstřelit v sobotu na svém ledě pouze jediný gól.

Hokejisté Šumperku doma nestačili na poslední Techniku Brno. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

A zatímco domácí tak po čtyřech zápasech vyšli bodově naprázdno, hosté naopak zabodovali po dlouhých osmi kolech.

Odveta za předchozí prohru z jihu Moravy se tedy Severomoravanům vůbec nepovedla, když selhali především v zakončení.

„Prohráli jsme už na Technice a teď i doma. Evidentně nám tento soupeř nesedí. Hosté dobře bruslili, hráli agresivně. My jsme den před utkáním měli video a připravovali se, co bychom proti Brnu chtěli hrát. Byli jsme si vědomi důležitosti utkání, abychom si to už od začátku dobře nastavili v hlavách, což se nám však nepodařilo,“ konstatoval zklamaně trenér Draků Michal Mikeska.

Šumperský celek byl v úvodu dost pasivní a kromě jedné tyčky prakticky vůbec nic nevymyslel a daleko více střeleckých pokusů vyprodukovali hosté, v jednom případě jim pomohla i přesilovka.

OBRAZEM: Punč zdarma! Jak se fandilo devítce Mladých Draků proti Zlínu

Celek z podhůří Jeseníků nastartovala až úspěšná akce elitní formace, na jejímž konci byl zakončující kapitán Tadeáš Jaroš, který tak poslal Draky do vedení.

Ještě do první přestávky potom Šumperk zahodil dvě obrovské tutovky, což byl možná jeden z rozhodujících faktorů celého utkání.

Nejprve při početní výhodě Jozef Danielčak ve vyložené pozici trefil pouze přesouvajícího se gólmana soupeře, aby později po rozebrání brněnské defenzivy Tadeáš Jaroš minul zcela odkrytou klec.

Video z utkání proti Kopřivnici:

Zdroj: Lukáš Pergl

Za těsného stavu tak Technika stále cítila šanci překvapit, kterou ve druhém dějství dokonale využila k otočení výsledku. Rozdílový gól poté hosté zaznamenali tvrdou ranou v početní výhodě.

Třetí část se nesla ve znamení zoufalé snahy Draků o vyrovnání, leč jejich počínání místy přineslo naprostou marnost a zmar.

V přesilovkách těžce chyběla střelba, navíc Šumperk zahodil i dva samostatné nájezdy. V jednom případě ze hry neuspěl přerovský fantóm Richard Nemec, když jel zcela sám na gólmana, po něm Petr Kubíček neproměnil trestné střílení.

„Těch šancí tam dneska bylo opravu hodně, v hlavách jsme utkání bohužel nezvládli. Produktivita byla mizerná, v přesilovkách kromě střelby chyběla i nahrávka na jeden dotyk, která by všechno zrychlila,“ vypočítával hlavní příčiny porážky Michal Mikeska.

Odloženo! Sigma v Teplicích kvůli podmáčenému hřišti nehraje

Těsně před koncem zkusili Draci hru bez brankáře, jenže přímo z prohraného vhazování doputoval kotouč do opuštěné brány na konečných 1:3…

„Teď jsme měli hodně zápasů, kdy jsme si mysleli, že hrajeme skvěle, vybojovali jsme body i tam, kde jsme to ani nečekali. Dneska jsme tři odevzdali a zase se vracíme jednou nohou do bahna, ze kterého se pracně snažíme dostat. Musíme bojovat dál,“ dodal závěrem lodivod Draků.

Draci Pars Šumperk – Technika Hockey Brno 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Jaroš (Nemec, Polách) – 33. Staněk (Pospíšil, Račický), 36. Remta (Vašíček, Masař), 59. Benýšek (Pospíšil). Rozhodčí: Vaněk – Kučera, Peluha. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 676.

Šumperk: Irgl – Minařík, Dudycha, Jarmara, Rutar, Hohl, Kubíček – Vachutka, Nemec, Jaroš – Danielčak, Šišolák, Horký – Skopal, Nilsson, Polách. Trenér: Michal Mikeska.

Technika: Nešpůrek – Holík, Kališ, Dufek, Úlehla, Remta, Vašíček, Fajmon – Martinec, Benýšek, Pospíšil – Račický, Staněk, M. Pigl – Kaukič, Harmim, Masař – Picka, T. Pigl, Tomaník – Bartes. Trenér: Martin Stloukal.