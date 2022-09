Za Slovan nastoupili třeba gólmani Marek Peksa s Daliborem Venoušem či útočníci Adam Scheuter, Jakub Müller, Pavel Skopal nebo Tomáš Langr. V šumperské juniorce navíc ještě nedávno působili Filip Cekr s Tomášem Kavanem.

„Plno hráčů z řad protivníka prošlo v minulosti Šumperkem a hokej umí hrát, přestože už na úrovni kraje netrénují tak často jako my. Dnes nás zachránili gólmani, oba zachytali velice dobře, jinak mohl být výsledek úplně jiný,“ prozradil po ubojované výhře trenér juniorky Mladých Draků Petr Rutar.

Začátek zápasu pak patřil právě hostům, kteří měli dlouhé minuty jednoznačně více ze hry, ale paradoxně ze svého tlaku nic nevytěžili a postupně se hra srovnala, když domácí přidali na pohybu.

Na úvodní změnu skóre se následně čekalo až do poloviny utkání, kdy se jako první prosadili Mladí Draci, jenže Slovan ještě do přestávky vyrovnal a těsně před polovinou třetí třetiny šel zaslouženě do vedení.

„Tady jsem měl trochu pocit, že už chceme zápas nějakým způsobem jenom dohrát,“ nebyl spokojen s přístupem svých svěřenců Petr Rutar, který si tak vzal oddechový čas, aby mužstvo vyburcoval k závěrečnému náporu.

Bohužel záhy přišel pravý opak. Moravská Třebová v 52. minutě odskočila do dvoubrankového trháku a na úspěch domácího výběru by si v tu chvíli vsadil asi málokdo.

Potom se ale začaly dít věci. Šumperk se celkem rychle dostal na dostřel, přesto protivník až téměř do poslední minuty hájil těsný náskok.

V čase 58:47 však Mladí Draci dokázali nejprve vyrovnat a za dalších patnáct vteřin (!) dokonali parádní obrat na konečných 4:3.

„Jsme rádi, že to nakonec takto dopadlo, ale byli bychom spokojenější, kdyby tento výsledek vyplynul z našeho stylu hry. Tohle bylo víceméně dílem okamžiku, ne předvedeným výkonem během celého střetnutí,“ doplnil závěrem lodivod šumperského celku.

Přestřelka pro Poláky. Draci generálku na ligu nezvládli, výsledkem i herně

HK Mladí Draci Šumperk – HC Slovan Moravská Třebová 4:3 (0:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 29. Slováček (Křemen, Scamoza), 53. Minařík (Haas), 59. Kučera (Haas, Minařík), 60. Křemen (Netolický) - 36. Müller (Palička), 48. Kavan (Skopal), 52. Palička (Cach, Scheuter). Vyloučení: 6:5, bez využití.

Šumperk: Ryšavý (Stránský) – Netolický, Cekr, Křivohlávek, Scamoza, Slabý, Mudrák, Haas, Minařík, Kučera, Šenk, Szabo, Natman, Tomeš, Slováček, Křemen, Bařica. Trenér: Petr Rutar.

Moravská Třebová: Peksa (Venouš) – Cekr, Rosecký, Marek, Scheuter, Cach, Langr, Kavan, Horký, Palička, Müller, Skopal, Janků, Holeczy. Trenér: Kamil Přecechtěl.