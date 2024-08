„Oproti soupeři to pro nás bylo úplně první utkání, takže jsme za výsledek určitě rádi,“ prozradil úvodem po výhře 6:3 v Šumperku trenér olomoucké juniorky Mojmír Trličík.

„Celkově měl zápas solidní úroveň. Šumperk šel rychle do vedení, možná těžil z větší herní praxe, ale postupně jsme se také my dostali do hry a ukazovali své kvality. Přesto tam byly pasáže, kdy nás domácí nepustili z pásma a bušili do nás. Dneska jsme však byli efektivnější v koncovce,“ doplnil ostřílený kouč Hanáků.

Mladí Draci byli nedávném účastníkovi nejvyšší soutěže více než vyrovnaným protivníkem a ještě na začátku třetí třetiny prohrávali pouze o jediný gól, když mohli litovat několika nevyužitých příležitostí.

Jenže potom Olomouc po rychlém kontru nejprve navýšila svůj náskok a následně nepříliš prudkou střelou z levého kruhu upravila skóre do konečné podoby.

„Pořád zkoušíme spoustu hráčů a různě točíme se sestavou, takže znovu výsledku nepřikládám nějakou důležitost. Ale na druhou stranu se z tohoto zápasu musíme ponaučit. Vedli jsme a hráli dobře, ale později si na hřišti každý dělal, co chtěl. Musíme makat dál,“ burcuje do další fáze přípravy lodivod Mladých Draků Radek Kučera.

Kromě Olomouce se Šumperk zatím v přípravě utkal s Přerovem (prohra 1:3) a brněnskými Warriors (výhra 4:1).

HK Mladí Draci Šumperk – HC Olomouc 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Haas (Najman), 16. Pazourek (Prokop, K. Březina), 23. Seidenglanz (Verner) – 15. Šulgan (Neoral, Kovesz), 15. Šulgan (Pastrnek, Neoral), 17. Pastrnek (Šulgan), 22. Pastrnek (Šulgan, Neoral), 46. Kubát (Dušek, Hubáček), 52. Bartok (Navrátil, Kovesz)

Šumperk: Dudycha (32. Putin) – Compel, Jarmara, Plhal, J. Březina, Souček, A. Burda, Jurka, Vlček, Seidenglanz, Pazourek, Prokop, Hejátko, D. Burda, Izák, Peškar, Lichner, Šudoma, Haas, K. Březina, Najman, Verner, Szabo, Tomeš. Trenér: Radek Kučera.

Olomouc: Pytel (32. Kroupa) – Vrána, Kreutz, A. Drábek, Bohatý, Přidal, Dušek, Hubáček, Holeczy, Bartok, Ptáček, Navrátil, Kubát, Kimák, Kovesz, Pastrnek, Neoral, K. Drábek, Šulgan, Ungr. Trenér: Mojmír Trličík.