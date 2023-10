VIDEO: Hokejoví junioři Šumperku opět rozdávali pěsti! Zalehával je rozhodčí

/FOTOGALERIE/ Vedou východní skupinu ligy juniorů, strach ale soupeřům nahání i z jiného důvodu. Hokejoví junioři Šumperku nejdou daleko pro ránu, už na začátku října to předvedli při hromadné bitce s borci z Techníky Brno. Neuběhly ani dva týdny a tentokrát to schytal Havířov! Opět se do pěstních soubojů pustilo několik hráčů najednou, k vidění byl i boj ve stylu MMA na ledě, do kterého se musel zapojit i rozhodčí.

Hokejoví junioři Šumperka a Havířova si to rozdali v hromadné bitce | Video: Deník/Miroslav Pergl