A zatímco pro celek z podhůří Jeseníků se jednalo o letošní zápasovou premiéru, Zubři pak nastoupili již ke svému čtvrtému duelu, když předtím se střetli dvakrát s Vítkovicemi a jednou čelili Třinci.

„Myslím si, že dnešní hokej měl tempo, hrálo se nahoru dolů. My musíme ještě trochu zapracovat na nějakých věcech v obraně, ale směrem dopředu to z naší strany nebylo špatné, i když produktivita mohla být lepší. Celkově to však byl na přípravu solidní zápas,“ okomentoval středeční krajské derby přerovský asistent Oldřich Horák.

Hosté se hned v úvodu hry ujali vedení, Šumperku se ale povedlo ještě do první přestávky srovnat krok po rychlé akci dva na jednoho, aby později přečkal oslabení tři na pět.

Během prostředního dějství se skóre nezměnilo a hubený výsledek 1:1 pak vydržel až do začátku třetí periody, když po necelé půlminutě hry šel Přerov znovu do trháku.

Pět minut před vypršením základní hrací doby hosté definitivně pojistili výhru po vyhraném vhazování, nic na výsledku v závěru nezměnila ani krátká šumperská power-play.

V rámci tréninku si bez ohledu na konečný stav oba soupeři střihli i prodloužení tři na tři (v něm žádný gól nepadl), sérii nájezdů potom ovládl Přerov.

Domácí trenéři dali na úvod přípravného období prostor hodně širokému kádru hráčů, Mladí Draci se tak kuriózně ani nevešli na vlastní střídačku.

„Teď hlavně zkoušíme hráče a chtěli jsme, aby si zahráli opravdu všichni, různě jsme točili sestavu. Jsme rádi, že jsme mohli absolvovat zápas proti týmu z nejvyšší soutěže, kvalita na straně hostů byla znát. Zápas měl slušné tempo, nějaké drobné chyby úplně neřeším, hlavně jsme chtěli, aby kluci naplno jezdili, dobruslovali protihráče, což tohle utkání splnilo,“ doplnil své postřehy Radek Kučera, kouč juniorky Mladých Draků.

Hned o den později se Šumperk představí v dalším utkání přípravy, když ve čtvrtek 8. srpna od 17 hodin přivítá na svém ledě Warriors Brno.

Juniory Přerova následně čeká o tomto víkendu v MEO aréně turnaj za účasti Zlína, Zvolena, Slavie a Poruby.

HK MD Šumperk – HC Zubr Přerov 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Lichner (Izák) – 2. Koudela (Dobša, Škňouřil), 41. Kuchta (Dobřecký, Hanák), 55. Kuchta (Hanák).

Šumperk: Rygl (31. Dudycha) – Cekr, Compel, Jarmara, Plhal, J. Březina, Souček, Jurka, A. Burda, Vlček, Seidenglanz, Pazourek, Prokop, Hejátko, D. Burda, Netolický, Izák, Peškar, Lichner, Šudoma, Haas, K. Březina, Najman, Szabo, Tomeš. Trenéři: Kučera a Alka.

Přerov: Šejba (31. Ryšavý) – Mozr, Škňouřil, Pala, Pohanka, Mráček, Harásek, Kucha, Dobřecký, Hanák, Mátl, Nášel, Došlík, Martiňák, Netopil, Frnka, Koudela, Miklas, Dobša. Trenéři: Kočara a Horák.