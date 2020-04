Jak již Deník avizoval, mužskému týmu Draků dal výkonný výbor Českého hokeje možnost účasti v příštím ročníku Chance ligy (společně s Kolínem a Vrchlabím).

Jistotu pro nadcházející sezónu už mají také šumperská družstva Mladých Draků v kategoriích dorostu a juniorů.

V nedohrané ELIOD extralize bojovali dorostenci pod vedením Radka Kučery ve dvanáctičlenné skupině play out o záchranu, když po základní části skončili ve své skupině jen těsně před branami finálové šestky.

Extraliga dorostu pak zůstane pro příští sezónu ve stejném složení jako v té letošní. Nikdo z ní tedy nesestupuje a nikdo do ní nepostupuje. Nadále ji bude hrát třicet týmů.

Příští rok se potom česká nejvyšší dorostenecká soutěž zúží na 24 účastníků, což mělo původně proběhnout již letos.

„Jsme moc rádi, že to nakonec takto dopadlo, protože jsme si v rozehraném play out věřili a měli nakročeno, že se zachráníme sportovní cestou. Asi bychom tak byli hodně zklamaní, kdyby nás teď ze soutěže vyřadili jednáním od zeleného stolu,“ konstatoval krátce pro Deník trenér šumperského dorostu Radek Kučera.

Z nedohrané REDSTONE extraligy juniorů se následně posunul do nejvyšší soutěže, tedy juniorské ligy akademií, celek Havířova, coby nejvýše postavený tým po základní části, který postoupil do semifinále, to se však již nehrálo.

Právě tady měl být jeho soupeřem tým HK Mladí Draci Šumperk, jenž ve čtvrtfinálové sérii vyřadil Kralupy nad Vltavou, nejlepší mužstvo západní skupiny.