Útočník HC Olomouc Pavel Musil.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Navrátilec Musil: Tým šlape

K Matouši Menšíkovi měl co říci i druhý nedělní střelec Mory Pavel Musil. „Když jsem ho viděl v kabině poprvé, nepřišlo mi, že je mu devatenáct let. Nezalekl se šance, chytil ji za pačesy. Líbí se mi, jak hraje. Je to kvalitní první centr,“ řekl 30letý navrátilec z Plzně.

Ten se na ledě svého bývalého zaměstnavatele neprosadil, ani on ale na první gól v nové extraligové sezoně nečekal dlouho. V neděli se ujala jeho přesná střela zápěstím.

Asistenci si připsal Lukáš Klimek. Právě s ním a Nahodilem tvořil Musil jeden útok i v sezoně 2019/20, kdy tehdejší výpomoc z Mladé Boleslavi na Hané zapsala v 39 utkáních 28 kanadských bodů (13+15). Na tuhle spolupráci by Musil rád navázal.

„Ze začátku to nebylo ideální, ale v posledním přáteláku proti Brnu už to bylo lepší. Dostáváme se do toho, je těžké se sehrát hned takhle ze začátku. Každý zápas jsme na tom líp a líp a doufám, že najedeme na starou vlnu,“ pousmál se.

Zatím není důvod k nespokojenosti. „Nálada je dobrá, snad jsem zase zapadl dobře, šatnu jsem tady našel,“ zavtipkoval Musil. „Už od Plzně ten tým šlape, jedou nám nohy, cítíme se dobře,“ uzavřel.