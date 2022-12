Při všech zmíněných absencích (a trestu Káni na dva zápasy za bodnutí hokejkou do plzeňského útočníka Holešinského) dostali ve čtvrté formaci šanci Daniel Ministr a Tobiáš Handl, oba aktuálně působící v Chance lize. Role strůjců dalšího olomouckého triumfu na sebe ale vzali jiní.

Na gól fanoušci v plecharéně čekali více než polovinu utkání, stálo to ale za to. Strapáč výborně zatáhl kotouč do útočného pásma, předal puk Jakubu Navrátilovi, který dokonale našel před bránou Karla Pláška. Zámořská posila pak jasným gestem dala největší kredit po své druhé trefě v olomouckém dresu oběma spoluhráčům.

Do vedení 2:0 šli kohouti díky využité přesilovce. A opět to byl krásný ťukes, tentokrát po ose Knotek, Nahodil, Orsava. Jakub Orsava tak skóroval i ve druhém utkání po svém návratu z marodky.

Mora ve třetí třetině přežila přesilovku hostů i jejich hru bez brankáře a pohlídala si zisk tří bodů. V závěrečných sekundách si to ještě pěstně rozdali Švrček s Fořtem, pak už mohly propuknout olomoucké oslavy.

Kohouti po dvou venkovních porážkách doma opět ukázali, že plecharéna je nedobytnou pevností. Naposledy se zde podařilo bodovat 23. října Plzni. Bruslaře Olomouc porazila i potřetí v sezoně.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Plášek (Navrátil, Strapáč), 39. Orsava (Nahodil, Knotek). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Axman, Synek. Vyloučení: 7:4, navíc Švrček (OLO) a Fořt (MBL) 5 minut hrubost. Využití: 1:0. Diváci: 4005.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rutar, Rašner, Mareš, Švrček, Řezníček – Bambula, Knotek, Orsava – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek, Strapáč, Navrátil – Ministr, Anděl, Handl. Trenér: Tomajko.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský – Šmerha, Závora, M. Beránek. Trenér: Čihák.

