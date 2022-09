Povedené motivy siluety hanácké metropole, na zádech značka Mora, která se s olomouckým hokejem pojí odnepaměti. To první zůstalo, to druhé je novinkou. Co je ještě jinak?

„Obrys písma. Zaplaťpánbůh, přibyl jeden významný partner. Změny jsou v podstatě jen kosmetické,“ dodal Vejtasa.

Poprvé kohouti obléknou nové trikoty v pátek na ledě Plzně. Během středečního odpoledne v Šantovce se mohli fanoušci potkat s hráči A-týmu, většina příznivců odcházela s podpisem či „selfíčkem“ se svými oblíbenci.

FOTO a VIDEA: Sigma v Uničově dvakrát prohrávala a postoupila až po prodloužení