„Máme tam domluvené odpolední ledy. Je to ale na dobrovolné bázi, více méně pro mladší kluky,“ prozradil trenér Mory Zdeněk Moták. „Původně to mělo být už od začátku tohoto týdne, ale led se tam teprve dělá,“ doplnil Moták.

Do Šumperka budou jezdit mladíci jako Matěj Tomajko, Jan Bambula, Jakub Navrátil nebo Michal Kunc.

„Abychom tam jezdili celý tým, to se nevyplatí. Kdybychom měli v Olomouci ještě jednu ledovou plochu, bylo by to přínosem, přes léto by to byl dobrý doplněk. Ale takhle za ledem někam dojíždět, to není ideální,“ řekl zkušený kouč.

Jaký by měli mít mladíci v Šumperku program? „Chtěli bychom tam hlavně spolupracovat s Pavlem Mojtkem, snad nám tam pro kluky udělá nějaké bruslařské tréninky,“ uvedl Moták na adresu specializovaného kouče, se kterým Mora už v minulosti spolupracovala. „Možná si tam Martin Falter (trenér brankářů) udělá i nějaké tréninky s gólmany,“ doplnil.

Celkově půjde ale opravdu jen o doplněk suché letní přípravy. „Moc toho nebude, maximálně šest nebo sedm tréninků,“ upřesnil trenér, který se chystá už na pátou sezonu na Hané.

V Olomouci na zimním stadionu se dál pracuje na rekonstrukci střechy, Kohouty to ale v této fázi přípravy nijak zvlášť neomezuje. „Na hale pilně pracují, my využíváme sportoviště v okolí a posilovnu. Je to v klidu,“ pravil Moták.

Zatím se vše vyvíjí podle plánu, doposud nemusí počítat žádné marody. „Máme pár kluků, kteří mají ještě dozvuky ze sezony, ale zatím to funguje. Mělo by to být dobré a doufejme, že to tak bude pokračovat,“ uvedl kouč, který 6. června oslaví 57. narozeniny.