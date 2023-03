Doma dvakrát za sebou bez vstřelené branky a jen jeden gól za poslední čtyři zápasy. Je znát, že opory v sestavě jako Lukáš Nahodil, Jan Káňa nebo Jakub Orsava znatelně chybí. „Není to pro nás snadné s ohledem na to, v jaké sestavě nastupujeme,“ hlesl Boris Žabka, asistent hlavního trenéra Jana Tomajka.

I přes prohru už mohlo být jasno o tom, že Mora začne předkolo play-off doma. Tedy ve středu a ve čtvrtek. Karlovy Vary ale dokázaly získat s Libercem bod a ještě existuje možnost, že Olomouc, Brno a právě Západočeši budou mít po 52 kolech stejně bodů. V tu chvíli by se rozhodovalo podle minitabulky vzájemných zápasů všech tří týmů, z níž by Hanáci vyšli nejhůř.

Do předkola téměř kompletní

„Začínat doma je výhoda,“ řekl Žabka, ale hned se zasekl: „I když… pro nás v poslední době moc ne,“ dodal. Rvát do sestavy na sílu hráče, kteří nejsou stoprocentně zdraví, to od olomouckých trenérů v posledním kole na ledě Litvínova čekat nejde. „Ať už začneme doma nebo venku, věřím, že v předkole budeme úspěšní. Je možné, že se někdo z marodů v Litvínově už objeví. Pokud by to ale mělo být ze zdravotního hlediska na hraně, riskovat nebudeme,“ uvedl Žabka.

I když v posledních zápasech chybělo Olomouckým až devět hráčů základní sestavy, vyhlídky do předkola jsou mnohem lepší. „Mohli bychom nastoupit skoro v kompletní sestavě. Až na Kunce, samozřejmě,“ upřesnil.

Oslabená sestava Mory sice byla posilněná dvěma body ze Sparty, ale s úřadujícími mistry byli Hanáci schopni držet krok jen v úvodní čtvrthodině. „Od hráčů, které máme v sestavě, potřebujeme, aby hráli na svém výkonnostním limitu. To ale nejde v situaci, kdy jsme některé zápasy hráli třeba jen na tři pětky,“ zmínil Žabka.

Navzdory jasnému výsledku ocenil hostující asistent trenéra Vladimír Országh výkon domácích. „Bylo to vyrovnané utkání. I když Olomouc nastoupila v okleštěné sestavě, hrálo se proti ní těžce,“ řekl Országh.

Třinec rozhodl v první části

Jeho tým rozhodl o bodovém dělení už prvních dvaceti minutách. Růžička sice puk za Jana Lukáše ještě neprocpal, Andrej Nestrašil ale chvíli poté už mohl slavit. Když pak překonal domácího gólmana i Daňo a v poslední vteřině úvodní části také Jeřábek, odcházeli Oceláři do kabin za vedení 3:0. „Hlavně gól do šatny nás uklidnil,“ těšilo Országh.

Mora se marně snažila dobývat hostující klec. Když už se Hanákům něco povedlo, zasáhl bezchybný gólman Mazanec. I za něj se puk nakonec jednou dostal, v 50. minutě ho ale Lukáši Andělovi neuznali kvůli postavení spoluhráče v třineckém brankovišti. „Prvně jsem měl radost, že jsem dal po dlouhé době gól, ale jakmile si vzali výzvu (Třinec), říkal jsem si, že si jsou asi jistí, proč si ji berou,“ uvedl Anděl.

Nakonec Třinec udeřil ještě dvakrát. Podruhé v utkání – tentokrát kličkou po vzoru Petera Forsberga – se trefil nejlepší střelec soutěže Marko Daňo (29 gólů), v předposlední minutě pak slavil i Chmielewski. „0:5 je krutý výsledek. Je to další facka před play-off,“ hlesl Anděl. „Lepší ale, když to přišlo teď, než v play-off,“ pravil.

Zubři umlčeli Frýdek i skeptiky pěti góly a mají dva mečboly

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Nestrašil (Daňo, J. Jeřábek), 18. Daňo (M. Růžička), 20. Nestrašil (J. Jeřábek), 56. Daňo (M. Růžička), 59. Chmielewski (Dravecký). Rozhodčí: Hribik, Ondráček – Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4 611.

Olomouc: Lukáš – Rašner, Dujsík, Řezníček, Švrček, Mareš, Rutar, Galvas – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz, Knotek, Bambula – Klimek, Menšík, Strapáč – Anděl, Kučera, Kucsera. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Třinec: Mazanec – Zahradníček, Smith, Roth, Kaňák, J. Jeřábek, M. Doudera, Mar. Adámek – Voženílek, M. Růžička, M. Roman – Nestrašil, Marcinko, Kurovský – Chmielewski, Hrňa, Dravecký – Daňo, Buček, Holinka. Trenéři: Moták a Országh.

Autor: Denis Manina