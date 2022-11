Na to, že spolu hrály první a čtvrtý tým tabulky, to dlouho nebyla žádná oku lahodící podívaná. Spíš tuhý boj bez větší hokejové krásy. „V první třetině nám to nejelo,“ uznal do kamery O2 TV Sport Radim Rulík, hlavní kouč Dynama.

Oleszova pětka

První – ale ne poslední – rozruch se na ledě rozhořel poté, co zkušený olomoucký útočník Rostislav Olesz nešetrně narazil na hrazení skloněného Tomáše Urbana. Zatímco domácímu hokejistovi se naštěstí nic vážného nestalo a v utkání pokračoval, Olesz putoval do sprch. „To se prostě stane. Někdy to hráč v emocích přežene, museli jsme si s tím poradit,“ zmínil Jan Tomajko, olomoucký trenér. A poradili. Pětiminutovou přesilovku domácích Mora ubránila.

Jednička Mory i celé extraligy? Čísla kontroluju dvakrát za sezonu, říká Lukáš

Bezbrankové skóre se měnilo až po polovině zápasu. Lukáš Nahodil na jednom konci kluziště ve slibné příležitosti selhal a hned z protiútoku udeřili domácí. Brankář Jan Lukáš, který v brance Hanáků opět dostal prostor před posilou Jakubem Sedláčkem, vyrazil střelu Adama Musila jen před sebe, kde dojížděl Filip Koffer. Ten, ač bruslí, dostal puk do sítě. Provinění proti pravidlům rozhodčí nenašli ani na videu, gól platil a Lukáš přišel o svoji neprůstřelnost, kterou si táhl z minulého utkání proti Karlovým Varům.

„Po první třetině jsme si řekli, že jsme neměli žádnou střelu z nebezpečných prostorů. Postupně jsme se ale zlepšovali, to bylo důležité. Jsem rád, že jsme to pak ve třetí třetině zvládli,“ těšilo Rulíka.

Lukášovo zaváhání

Pomohl jim k tomu i do té doby vynikající gólman Lukáš. Jeho rozehrávku zachytil Zohorna, který ihned poslal puk před branku, kde do něj ještě sáhl Robert Kousal a olomouckému brankáři už nezbylo nic jiného, než sáhnout pro kotouč do branky. „Nepomohlo nám to, ale to se nedá nic dělat,“ hlesl po utkání Tomajko. „Pořád to byly jenom dva góly, nic hrozného. Ale proti rozjetým Pardubicím už to bylo těžké,“ uznal.

FOTO+VIDEO: Inzultace sudího v okresu! Duel předčasně skončil, kouč hráče chápe

A věděl, o čem mluví. Východočeši si dokráčeli za osmou výhrou v řadě a upevnili si svůj náskok v čele soutěže na šest bodů. Razítko na pardubické vítězství dal v 58. minutě obránce Ondřej Vála.

Emoce v závěru

Za rozhodnutého stavu pak ještě jednou vzplanuly emoce. Olomoucký Lukáš Klimek tvrdě dohrál v rohu kluziště Davida Musila. Hned poté se na něj vrhli tři hráči – samotný David Musil, jeho bratr Adam a Hrádek. Rozhodčí rozdali několik trestů, Klimek s Adamem Musilem ještě před závěrečnou sirénou zamířili do šaten. „Bylo to vypjaté, k hokeji to patří,“ uzavřel Tomajko.

V neděli od 17 hodin hostí Olomoučtí na svém ledě českobudějovický Motor.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Koffer (A. Musil), 49. R. Kousal (Zohorna), 58. Vála (R. Kousal, Zohorna). Rozhodčí: Kika, Veselý – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 4:3, navíc A. Musil (Pardubice) 5 minut + do konce utkání, Olesz (Olomouc) 5 minut + do konce utkání a Klimek (Olomouc) 5 minut. Bez využití. Diváci: 8 052.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Chabada, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Cienciala – Paulovič, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Klimek, Kusko, Navrátil – Kunc, Knotek, Bambula – Olesz, Menšík, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

AUTOR: DENIS MANINA