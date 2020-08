I přes svůj stále nízký věk má bývalý mládežnický reprezentant našich východních sousedů ve své hokejové kariéře již řadu zkušeností.

V ostravském klubu prošel mládežnickými kategoriemi, kde měl bilanci více jak bod na zápas a nakonec i díky tomu dostal prostor také v prvním týmu, když ve vítkovickém dresu odehrál 43 extraligových zápasů.

Další starty mezi seniory nasbíral v Chance lize, ve které nastupoval v barvách Havířova a Poruby (86 utkání / 41 bodů). Svůj potenciál následně naznačil i v prvním utkání za Draky, kdy proti Žďáru nad Sázavou se zaskvěl dvěma ukázkovými góly a k tomu se trefil i v pozápasových nájezdech.

„Jsem rád, že mi to tam napadalo, ale ten můj výkon mohl být i lepší. Byl to první zápas a musím se tady ještě pořádně adaptovat a věřím, že jako mužstvo budeme podávat dobré výkony,“ vrátil se ke své premiéře v šumperském dresu slovenský forvard.

Mladému kádru Draků však fanoušci zatím příliš nevěří a mezi sportovní veřejností probíhají velké diskuze, jak se nováček s Chance ligou popere.

„Já si myslím, že tento tým má svůj potenciál a pokud budeme každý plnit své povinnosti a makat naplno, můžeme překvapit,“ míní Jozef Baláž, jenž při svém druhém vystoupení na ledě ŠKODA arény v pátek nastoupil proti „svým“ Vítkovicím, navíc v první formaci po boku již sehrané dvojice Jaroš – Milfait.

I přes porážku 2:4 pak domácí celek zanechal proti soupeři z extraligy sympatický dojem, a kdyby využil některé své tutovky, mohlo se v Šumperku zrodit opravdu velké hokejové překvapení.

„Bylo to fajn si zahrát proti týmu, ve kterém působím již osm let. Trochu jsem byl za začátku nervózní. První třetina nám moc nevyšla, ale potom jsme se do toho dostali a myslím si, že to bylo super,“ konstatoval po zápase s Vítkovicemi.

I tady dostal prostor také v penaltovém rozstřelu, ale zatímco proti Žďáru trefil přesně, tentokrát v souboji s gólmanem neuspěl.

„Popravdě jsme ani moc nevěděl, co udělat, protože mě vítkovický brankář zná z tréninků, že většinou dělám kličku. Chtěl jsem ho překvapit, ale nevyšlo to, měl jsem zamířit trochu výš,“ zhodnotil svůj nepovedený nájezd proti Vítkovicím Jozef Baláž.

V mistrovské sezóně by pak měl právě on patřit k šumperským hráčům, od kterých se budou čekat gólové a bodové příspěvky.

„Vím, že mým úkolem v Šumperku asi bude hlavně produktivita. Jsem rád za šanci, kterou jsem tady dostal a pokud budu mít na ledě dostatek prostoru a důvěru od trenéra, pokusím se ji co nejlépe splatit, abych co nejvíce pomohl mužstvu,“ doplnil závěrem Jozef Baláž.