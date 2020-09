Mladí Draci dokázali se svým soupeřem držet krok snad jen během první třetiny, jinak ale na ledě ŠKODA arény dominovali hosté, kteří nakonec zatížili šumperské konto osmi góly. Naopak domácí vyšli tentokrát naprázdno.

„Je to pro nás velké ponaučení do dalších zápasů. Do stavu nula jedna jsme hráli docela slušně a měli tam i nějaké šance, ale pak jsme začali kupit řadu individuálních chyb, propadali jsme a zcela ztratili koncentraci a zrodil se bohužel takový výsledek,“ konstatoval krátce po utkání trenér šumperského dorostu Radek Kučera.

„Třinec nás přehrál bruslařsky, důrazem, lépe kombinoval, s přibývajícím časem nás zkrátka úplně vymazal z ledu,“ dodal zklamaný kouč Mladých Draků.

Není bez zajímavosti, že na třinecké střídačce poté stál jako hlavní trenér bývalý reprezentační obránce Marek Malík, jenž má ve své bohaté kariéře zapsáno i téměř 700 startů ve slavné NHL, kde nastupoval za Hartford, Carolinu, Vancouver, Tampu Bay či New York Rangers.

HK Mladí Draci Šumperk – HC Oceláři Třinec 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Tomiczek (Šotkovský), 27. Lipka (Wawrzkiewicz, Pohludka), 27. Volas (Jánoš), 27. Cedzo (Kozlík), 30. Jánoš (Hlávka), 42. Hlávka (Volas), 49. Šotkovský (Tomiczek, Šutý), 54. Tomiczek (Šotkovský). Rozhodčí: Holibka – Šimčík, Bezděk. Vyloučení: 6:9, bez využití. Diváci: 58.

Šumperk: Valenta (41. Ondráček) – Slabý, Juřík, Zavoral, Panáček, Hrdina, Compel – Jarmara, Kolář, Peškar, Slováček, Tomeš, Krňávek, Seidenglanz, Lichner, Haas, Čunát, Verner, Šucha. Trenér: Radek Kučera.

Třinec: Uhrin – Hykl, Andrle, Žabka, Čmiel – Volas, Pohludka, Šutý, Pánek, Cedzo, Jánoš, Tomiczek, Wawrzkiewicz, Šotkovský, Lipka, Hlávka, Kozlík, Ochman. Trenér: Marek Malík.