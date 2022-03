Hokejisté Šumperku nezvládli poslední dva důležité únorové zápasy, když nejprve prohráli na svém ledě s Třebíčí a pak neuspěli ani v Jihlavě, což jejich plány na klidnou záchranu srazilo hodně do oblasti teorie.

Své naděje přesto ještě mohou upínat ke středečnímu domácímu zápasu s favorizovaným Vsetínem. Nyní je ale již ve hře neúprosná matematika.

Porazit Vsetín a čekat na výsledky Poruby a Ústí

Pokud chtějí Draci pomýšlet na celkové dvanácté místo, které znamenaná definitivu udržení a konec letošní sezóny, je potřeba bezpodmínečně porazit Vsetín v základní hrací době. Bohužel ani tohle nestačí.

Hokejisté Šumperku musí zároveň spoléhat, že Poruba vyjde naprázdno v Kolíně a Ústí nad Labem získá doma bod proti Slavii, tj. prohraje v prodloužení či po nájezdech.

Draci jednoznačně padli v Jihlavě, nedávají góly

Podle takového scénáře by se následně všechny tři sousední kluby v tabulce seřadily na 71 bodech a o konečném pořadí by tedy rozhodla minitabulka, která by hrála ve prospěch Draků.

Ti mají lepší vzájemnou bilanci jak s Porubou, tak i Ústím. A právě tyto dva celky by následně zamířily do bojů play down.

Vsetín je jasný favorit, ale hratelný

A je jasné, že právě v posledním zápase základní části proti Vsetínu budou Draci potřebovat maximální podporu od svých fanoušků.

Po uvolnění vládních restrikcí navíc už nyní neplatí žádné omezení v počtu diváků na stadiónech, dorazte proto v co největším počtu!

Poslední soupeř šumperských hokejistů aktuálně okupuje druhou příčku v Chance lize. Ambiciózní Valachy však dokázali Draci letos již jednou zaskočit, když na začátku ledna dokonce uspěli přímo na slavném Lapači. Překvapí i tentokrát před vlastním publikem?

Klíčový duel Draci Pars Šumperk versus VHK ROBE Vsetín se hraje ve středu 2. března od 18 hodin na ledě ŠKODA arény.