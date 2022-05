Slovenský hokejista byl v nedávno skončeném ročníku pro Šumperk silnou zbraní především v nájezdech. V základní části možná neměl tak oslnivá čísla, během play dowm se však zařadil mezi nejlepší střelce Draků a v baráži byl dokonce nejproduktivnějším hráčem celého mužstva.

Draci udrželi elitního střelce i klíčového obránce

Svůj potenciál by mohl naplno rozvinout v další sezóně mladý forvard Vojtěch Šuhaj, který přišel do podhůří Jeseníků teprve počátkem letošního února z druholigového Písku, tehdy coby druhý muž kanadského bodování Jihočechů.

V Šumperku následně při své premiéře v Chance lize stihl odehrát patnáct zápasů s bilancí čtyř bodů (2+2). A herně zaujal především svou dravostí a tahem na branku.

„Vojta opakovaně potvrzoval bodově, i svým přístupem, touhu hrát výše než ve druhé lize. V těch utkáních, ve kterých za nás nastoupil, ukázal velkou perspektivu a zároveň velký kus práce před sebou. Věřím, že změna jeho přesunutí na centra z křídla bude pro něj možností, jak ještě více ukázat své kvality a plně se prosadit v první lize,” řekl na adresu hráče, jenž má na kontě i dva extraligové duely za Plzeň, trenér Šumperku Lukáš Majer.

Zatím posledním přírůstkem do nově se tvořící šumperské party je potom Petr Antoníček, útočník původem z Prostějova, který minulý rok pro Draky odvedl zejména plno „černé práce“ a v šumperském dresu mohl oslavit i svůj premiérový gól mezi muži.

Stabilní zadák Dukly či bývalí hráči Havířova. Draci představili první posily

„V loňské sezóně s námi prošel těžké bitvy a spoustu náročných chvil, ať už to bylo během play down, v baráži nebo i během základní části. Díky jeho stabilnímu přístupu nám přišlo na místě, abychom Petra podepsali i na další sezónu. Jsme moc rádi, že zůstává členem Draků další hráč z úspěšné sezóny 2021/2022 a to i z důvodu, že pochází z Olomouckého kraje. Tudíž má vazbu k regionu. Zároveň věříme, že vyjádření důvěry ze strany klubu mu pomůže k bodovější a efektivnější sezóně z jeho individuálního pohledu, než tomu bylo letos. V týmu odváděl ve čtvrté formaci spoustu neviditelné práce, jako jsou bloky či práce v oslabení. A my pevně věříme, že se povede jeho výkony posunout směrem dopředu,” dodal na závěr šumperský lodivod.

Aktuální kádr Draků pro sezónu 2022/23:

Brankáři: zatím nikdo

Obránci: Tomáš Drtil, Štěpán Dudycha, Filip Eliáš, Patrik Kadeřávek, Ludvík Rutar

Útočníci: Petr Antoníček, Jakub Horký, Adam Křemen, Dávid Kohút, Vojtěch Šuhaj, Daniel Vachutka, Lukáš Žálčík