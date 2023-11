Kuriozitou celého střetnutí je jistě i skutečnost, že stejný počin, tedy bilance 3+3, se povedl také přerovské posile Richardu Nemcovi, se kterým zadák Prostějova nastoupil v jedné pětce. Došlo tak i na hodnocení málo vídané spolupráce Zubra a Jestřába.

„Jsem spokojený, že se mně zápas takto povedl, ale napadalo to tam i ostatním klukům, za což jsem taky rád. Ale nejdůležitější jsou tři body pro tým,“ řekl úvodem skromně Tomáš Drtil po svém parádním představení.

Dva hattricky a jasná výhra. Posily Draků režírovaly destrukci Velkého Meziříčí

Další třígolový večer v Šumperku

Ofenzivní zadák však nedal hattrick za Draky poprvé. Naposledy se mu takový kousek povedl na začátku roku 2017 v zápase proti Hodonínu.

„Vím, že to bylo taky doma a ve druhé lize, ale proti komu, to už bych si fakt nevybavil,“ pousmál se při šest let staré vzpomínce, kdy s nápovědou přispěchala redaktorka klubového webu při pozápasových ohlasech.

A zatímco tehdy Draci na svém ledě prohráli těsně 5:6, teď si poslední listopadový víkend mohl vychutnat jasnou výhru i ovace fanoušků.

„Dnešní utkání jsem si užil,