Hokejová Chance liga si v sobotu odbude premiéru, čeká ji ale vskutku nejistá sezóna. Někteří aktéři do prvního dějství nezasáhnou, zápornou roli hraje nemoc covid-19 a přísná karanténní opatření, která do hry nepustí hned pět týmů. Mimo jiné ani přerovské Zubry.

Šumperští hokejisté. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Vidím to hodně špatně. My máme jednoho nakaženého, zbytek kluků je úplně v pohodě včetně trenérů a kustodů. Přesto museli do karantény. Pokud to budeme dělat takto, bude to hodně těžké. Pokud bude někdo pozitivní, může to trvat taky měsíc nebo déle, než budeme hrát,“ kroutí hlavou sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.