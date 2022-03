Poté měl totiž celek z podhůří Jeseníků v rychlém sledu k dispozici hned dvě přesilovky a následně i téměř dvouminutovou pět na tři, přesto další trefu nepřidal.

Po skončení dvojnásobné výhody sice udeřil na 2:0 Denis Kindl, ale při dalším vyloučení jednoho z ústeckých hráčů stačili Draci sami inkasovat, když soupeř ujel do brejku a Ondřej Bláha snížil.

Kontaktní branka hosty viditelně nabudila a v prostředním dějství dlouho určovali tempo hry, potom je ale opět zabrzdila vyloučení a tentokrát už šumperští hokejisté trestali.

Série srovnána! Druhý zápas Draků v Ústí rozhodl gól Dávida Kohúta

Těsně před koncem druhé části vrátil Drakům při hře pět na čtyři dvoubrankový náskok kapitán Denis Kindl.

Třetí perioda přinesla nervydrásající přestřelku. Nejprve v přesilovce snížil střelou mezi betony obrovitý Tomáš Urban, Šumperk záhy odpověděl (také ve výhodě) zásluhou Tomáše Vildumetze.

Jenže nedělní duel zkrátka neměl být pro slabé povahy a v čase 53:37 zadělal na drama Štěpán Bláha a to ještě o chvíli později ujel při vlastním oslabení kapitán Ústí Michal Trávníček a mohl vyrovnat.

Za stavu 4:3 hosté odvolali brankáře a svírali svého protivníka při power play. Šumperk však díky nesmírné obětavosti a famóznímu výkonu gólmana Vojtěcha Mokreho těsný náskok uhájil.

„Začátek utkání nám vůbec nevyšel, Šumperk na nás nastoupil, my jsme udělali několik individuálních chyb a hlavně faulů, jednu chvíli jsme dokonce hráli ve třech. Potom se hra vyrovnala. Jenže pokaždé, když jsme se dostali do kontaktu, tak přišlo další vyloučení a domácí nám zase odskočili. Tímto jsme protivníka neustále pouštěli do zápasu. V závěru jsme si vytvořili velký tlak, jenže vyrovnat se nám už nepovedlo,“ okomentoval za hosty nedělní duel Jan Čaloun.

„Dnes to bylo nesmírně těžké utkání. Stav série je 2:1. Děkujeme divákům za podporu a nyní se musíme nachystat na další zápas,“ doplnil pouze krátce asistent trenéra Draků Lukáš Majer.

Čtvrtý zápas se hraje v pondělí 14. března od 18 hodin znovu na šumperském ledě, ve čtvrtek se série přesune na sever Čech.

Draci Pars Šumperk – HC Slovan Ústí nad Labem 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Kohút (Hrachovský, Vachutka), 13. Kindl (Vachutka, Antoníček), 38. Kindl (Pěnčík, Mokry), 53. Vildumetz (Kindl) – 17. O. Bláha, 47. Urban (Š. Bláha, O. Bláha), 54. Š. Bláha. Rozhodčí: Hucl, Pilný – Bohuněk, Hnát. Vyloučení: 7:12. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 652. Stav série: 2:1.

Šumperk: Mokry – Drtil, Pěnčík, Hrachovský, Rutar, Řezáč, Březák – Žálčík, Kindl, Vildumetz – Vachutka, Kučera, Kohút – Šuhaj, Macuh, Kratochvíl – Furch, Šilhavý, Antoníček. Trenér: Martin Janeček.

Ústí nad Labem: Hamalčík – Jasečko, Drtina, Brož, Kottek, Trefný, Mareš, Záruba – Trávníček, Vrdlovec, Tůma – Urban, O. Bláha, Š. Bláha – Bernat, Čermák, Jouza – Milfait, Severa. Trenér: Miroslav Mach.