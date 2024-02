Také podruhé v letošním ročníku odvezli Draci všechny tři body z Nového Jičína a středeční výhrou udělali důležitý posun směrem k postupu do vyřazovacích bojů.

Draci opět porazili Nový Jičín. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Dneska musím kluky pochválit. Do Nového Jičína jsme přijeli v takové slátané sestavě. Někteří hráli ještě nachlazení, Pavel Skopal musel zase rychle skočit z obrany do útoku a ještě nám dnes pomohl Matyáš Jarmara, za což jsme hodně rádi. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme hrát zezadu a čekat na chyby soupeře, a to se nám vyplatilo,“ prozradil pro klubový web po výhře nad Novým Jičínem šumperský kouč Tomáš Sedlák.

Úvod přesto měli jeho svěřenci jako z hororu, když inkasovali z první střely hned po čtyřiadvaceti vteřinách hry.

Naštěstí to byla jediná slabší chvilka, kterou předvedli. Navíc se Drakům brzy podařilo srovnat krok zásluhou Ondreje Šišoláka a těsně před přestávkou otočil skóre Daniel Vachutka.

Jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná. Výsledek definitivně zpečetil v samotném závěru kapitán Tadeáš Jaroš.

„Dvakrát se nám tam dneska povedlo ujet do samostatného úniku a dát gól. Myslím si, že jsme byli o trošku lepší a že jsme si zasloužili vyhrát. Chtěl bych ještě vypíchnout Ludvíka Rutara a Štěpána Dudychu, kteří hráli již několikátý zápas na dva beky, takže klobouk dolů. Jde vidět, že to play off chceme,“ doplnil spokojeně trenér Draků Tomáš Sedlák.

Šumperským hokejistům pak hodně nahrála do karet i kontumace nedávného domácího utkání s Opavou, se kterou původně prohráli v prodloužení.

Nečekaná kontumace. Draci se díky ní posunuli v tabulce

Vzhledem k neoprávněnému startu jednoho z hostů však nakonec berou proti Slezanům plný bodový zisk a v tabulce 2. ligy jsou aktuálně sedmí.

Do konce základní části následně zbývá odehrát poslední tři kola. V sobotu Draci jedou do Hodonína, své hlavní konkurenty Kopřivnici a Techniku poté přivítají na svém ledě. Osud tak mají zcela ve svých rukou.

HK Nový Jičín – Draci Pars Šumperk 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Maliník (Květoň, Kuboš) – 3. Šišolák (Horký, Vachutka), 19. Vachutka, 59. Jaroš (Rutar, Dudycha). Rozhodčí: Vaněk – Bartoň, Vojtášek. Vyloučení: 5:4, navíc Květoň (Nový Jičín) 10 minut OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 467.

Nový Jičín: Klimek – D. Holáň, J. Holáň, Báchor, Hanák, Kuboš, Dudáš, Hruška – Maliník, Flok, Květoň – Konečný, Sluštík, Škarka – Hudeček, Gebauer, Kafka – Svoboda, Hilšer, Handl. Trenér: Dominik Kafka.

Šumperk: Irgl (52. - 52. Kacbunda) – Dudycha, Jarmara, Rutar, Minařík, Kubíček – Horký, Šišolák, Vachutka – Scheuter, Müller, Jaroš – Tarnoczy, Skopal, Danielčak. Trenér: Tomáš Sedlák.