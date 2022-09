Pro rodiče, kteří by měli zájem své děti blíže zasvětit do hokejového prostředí v Šumperku, je pak ideálním startovním bodem Školička bruslení, kterou hokejový klub Mladí Draci pořádá během celé sezóny vždy každé úterý od sedmnácti do osmnácti hodin. Stačí jen dorazit.