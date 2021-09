Asi nejzvučnějším hostem na úterní akci v Šumperku byl poté bývalý vynikající útočník a někdejší reprezentant Rostislav Vlach, aktuálně hlavní kouč českého týmu do 17 let.

Za dětmi dorazili rovněž hráči prvoligových Draků Denis Kindl, Tomáš Drtil, Daniel Vachutka a Matěj Křupka, aby se společně s nimi zapojili do nejrůznějších sportovních aktivit.

Kromě řady her na ledě všichni účastníci shlédli také modelové utkání zdejší přípravky a zároveň se mohli blíže seznámit s fungováním a činností šumperského mládežnického hokeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.