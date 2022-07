Na Moravu se vrátil po třech neúplných sezonách v Hradci Králové, kde s Mountfieldem loni ovládl základní část extraligy. „Pak to něco pokazilo, ale to nebudu vytahovat, protože je to už za mnou,“ zmínil Orsava.

Hradec překvapivě padl 1:4 na zápasy už ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví. „Vycvičili nás, jak se hraje play-off. My jsme hráli takový hokej, co se v play-off podle mě nehraje a dopadlo to, jak to dopadlo,“ narážel Jakub Orsava třeba na zbytečná vyloučení a darované góly soupeři.

Minulá sezona? Nebyla podařená

V minulé sezoně sice odehrál 57 utkání, jeho čas na ledě se v průměru na zápas v základní části jen lehce přesáhl 13 minut. S tím Orsava nebyl spokojen.

„Poté, co přišel pan Martinec na lavičku, už to nebylo takové. Jednak jsem to měl spojené s tím, že přítelkyně byla podruhé těhotná a měli jsme trochu rizikové těhotenství, takže mi asi hlava nefungovala tak, jak by měla,“ myslí si Jakub Orsava, který v základní části nasbíral v 52 duelech 16 kanadských bodů (6+10).

„Ale samozřejmě to nebylo podařené ani z osobního hlediska, nicméně jsem doufal, že udělám nějaký úspěch v play-off, což se nepovedlo,“ ví útočník.

Povedený restart by rád zažil na Hané, kam mohl dokonce zamířit už v zimě. „Řešili jsme to už koncem ledna minulé sezony, na konci přestupového období, nicméně to ještě nedopadlo,“ prozradil Orsava.

Po uplynulém ročníku už ale Kohouti představili bývalého forvarda Komety, Třince či Mladé Boleslavi jako velkou posilu, která má nakopnout produktivitu a přinést efektivitu do přesilových her.

„Více méně jsem hrál přesilovky všude, kde jsem byl, takže už mám taky něco za sebou. Něco jsem už v extralize odehrál. Troufám si říct, že mám co nabídnout a uvidíme, jak to půjde,“ řekl Jakub Orsava.

Šumperský rodák ze nebojí ani přitvrdit, díky čemuž by do herního stylu Mory měl zapadnout. „Hra do těla mi není cizí, myslím si, že se docela udržím na puku. Jen potřebuji udržet chladnou hlavu v zakončení,“ myslí si.

V kabině plecharény se každopádně potkal se spoustou známých tváří. Adaptace tedy během právě skončené letní suché přípravy proběhla bez problému.

„Tři čtvrtiny týmu znám. Ať už kluky, kteří jsou z Ostravy, s Honzou Lukášem jsme byli v Boleslavi, s Lukášem Nahodilem zase v Pardubicích,“ jmenoval Orsava.

Za svůj doposud největší úspěch považuje titul s Třincem z roku 2011, kde prý prožil nejlepší sezonu kariéry. „Tehdy jsem přišel ráno do šatny, řekl jsem jenom ,čau‘ a to byl konec. Byli tam opravdu skvělí hokejisté. Měli jsme sklopené uši a makalo se,“ zavzpomínal závěrem.

Zaryje se 31letému Orsavovi do paměti i nová extraligová sezona v barvách Olomouce? Uvidíme.

Jakub Orsava

Narozen: 27. února 1991 v Šumperku (31 let)

Pozice: levé/pravé křídlo

Extraliga: 631 utkání, 298 bodů (157+141)

Reprezentace: 17 utkání, 2 body (0+2)

Největší úspěchy: mistr extraligy (2011 - Třinec), vicemistr extraligy (2015 - Třinec), 3x vítěz základní části extraligy (2011, 2015 – Třinec, 2021 – Mountfield HK)

Kluby: Šumperk, Třinec, Znojmo, Hradec Králové, Chomutov, Pardubice, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kometa Brno, Mountfield HK, Kolín, Olomouc