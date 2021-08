„Rozhodnutí bylo ve finále jenom na mě,“ sdělil na pondělní tiskovce.

Už nějakou dobu bylo jasné, že se Krejčí rozhoduje jen mezi mezi Bostonem a Olomoucí.

„Přitom těch alternativ bylo opravdu hodně, ekonomicky velmi zajímavých. David ale jednoho dne, co se vrátil z dovolené, zvedl telefon a řekl, že chce jít do Olomouce. Tím jsme všechno ostatní uzavřeli,“ zmínil Jiří Hamal, majitel agentury Global Management Group, která Krejčího zastupuje.

Hrát v Praze nedávalo smysl

Sbíhající se sliny museli utřít i zástupci největších českých hokejových „šelem“ ze Sparty nebo Třince, o jejichž zájmu o Krejčího se v zákulisí vědělo.

„Z rodinných důvodů by nemělo smysl být v Praze nebo jinde v Evropě,“ zmínil Krejčí.

Zkrátka peníze nebyly žádným faktorem v Krejčího rozhodování. I když generální manažer Mory Erik Fürst na toto téma zavtipkoval. „Byla to obrovská dřina přetlouct Boston, ale ve finále jsme se s Davidem a agenty domluvili,“ usmál se.

Částku, za kterou mega posila bude kohoutí dres oblékat, Fürst nezmínil.

„Dohodli jsme se, že to nebudeme zveřejňovat,“ řekl pro deník Sport manažer Mory, jejíž nejlepší hráči si podle neoficiálních zdrojů přijdou na základní měsíční odměnu v řádech nižších stovek tisíc korun.

Zda bude Krejčí z této řady vyčnívat, je otázkou, která zůstává v mlze.

Není však příliš podstatná. Co naopak podstatné je, že Krejčí plánuje kompletní ročník odehrát v Olomouci.

„Mám tu smlouvu na jednu sezonu a tu splním. Co bude pak, bude pak, ale že bych se ke konci sezony sebral a odjel do Bostonu, to určitě ne,“ ujasnil Krejčí.

V Bostonu jsou dveře otevřené

Bruins už jsou úplně uzavřenou kapitolou?

„S Donem Sweeneyem (generální manažer Bostonu, pozn. red.) jsem mluvil asi dva měsíce zpátky. Říkal, že má David dveře do Bostonu vždycky otevřené,“ pronesl Hamal.

Mužstvo, jehož dres 35letý útočník oblékal posledních 15 letech, tak teď bude sledovat už jen zpovzdálí.

„Tým bude trošku jiný a nejen kvůli mně. Dost se mění už poslední dva roky. Odešel Zdeno Chára nebo Torey Krug, což byl náš nejlepší obránce. Navíc brankář Tukka Rask nebude chytat minimálně do února. Hráči jsou tam ale i tak velmi kvalitní,“ věří Krejčí i nadále bostonským Medvědům.

Vrátí se k nim za rok? Nepředbíhejme… Teď nastává doba krále Krejčího v Olomouci.