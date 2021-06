„Jsem nadšený, teď má na to tři roky, aby se tam podíval. Musí zabrat a pokusit se o to,“ má jasno bývalá ikona znojemských Orlů či Šumperka. „Musí makat a mít i trochu štěstíčka.“

Jak na parádní novinu reagoval Plášek mladší? „Na začátku byl překvapený. Ale celý život o to bojuje a teď to přišlo. Musí to čapnout a pokusit se. Za to nic nedá,“ řekl 47letý odchovanec Přerova.

Dvacetiletý útočník Komety se před dvěma lety stal čtvrtým přerovským hokejistou draftovaným do NHL. Nyní se Karel Plášek může stát po Tomáši Kundrátkovi druhým odchovancem Zubrů, který si nejslavnější soutěž světa i zahrál.

„Jednalo se o tom, ale až teď v sobotu jsem jel s mladým smlouvu podepsat. S agentem Markem Vorlem jsme si dali sraz ve Vyškově na zimáku na půli cesty,“ prozradil Plášek starší.

Syn by se tak o své místečko pod sluncem měl porvat na nováčkovském kempu. Kdy? „To ještě není vyřešené. Létá se tam kolem srpna, zatím je jen podepsaný,“ uzavřel hrdý otec.

Draftovaní Přerované:

Miloš Říha – 1983, 10. kolo, 196. celkově, Minnesota North Stars

Josef Hrabal – 2003, 8. kolo, 248. celkově, Edmonton Oilers

Tomáš Kundrátek – 2008, 3. kolo, 90. celkově, NY Rangers

Karel Plášek ml. - 2019, 6. kolo, 175. celkově, Vancouver Canucks

Přerované v NHL:

Tomáš Kundrátek – Washington Capitals, 30 utkání, 7 bodů (1+6), 10 trestných minut, -5