Drtil nejde do úplně neznámého prostředí. V rámci střídavých startů ze Šumperka, v jehož dresu nastupoval během uplynulých tří sezón, nastoupil za Jestřáby už během minulého ročníku. V osmi zápasech se dokonce dvakrát střelecky prosadil. Poté, co vyšlo napovrch, že za Draky už dál hrát nebude, se o jeho přesunu na Hanou začalo šuškat.

„Tomáš, když loni přijel, tak byl našim nejlepším obráncem. Je silný na puku, má dobrou střelu a rozehrávku,“ libuje si pro oficiální web Jestřábů jejich sportovní manažer Jiří Vykoukal.

„Je silný v soubojích jeden na jednoho. Dokáže přitvrdit a je využitelný v přesilovkách i oslabeních. Měl by zvednout naše defenzivní řady. Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit na jednoleté smlouvě,“ uvádí podrobnosti k 29letému hokejistovi, který se mimo jiné v sezoně 2013/14 podílel na postupu Olomouce do extraligy.

Šumperský odchovanec hrál v minulosti také za Havířov nebo Most, v kariérních statistikách má také osm utkání v nejvyšší soutěži za Kladno. Všechny odehrál v ročníku 2012/13, kdy extraligu díky výluce v NHL rozzářila i velká jména včetně Jaromíra Jágra.

Kromě kvalitní hry v defenzívě by Drtil mohl pomoct i směrem dopředu. V uplynulé druholigové sezoně zaznamenal za Šumperk 37 bodů (12+25).

Wágner s vizitkou střelce

Daleko větší zodpovědnost směrem dopředu ale bude ležet na Františku Wágnerovi, urostlém forvardovi (189 centimetrů a 95 kilogramů), který do Prostějova přichází s vizitkou nejlepšího střelce Kadaně z minulého ročníku.

S 21 trefami byl suverénně nejlepším střelcem Drtičů, v celosoutěžním měřítku mu v tomto ohledu patřila solidní 17. příčka.

Ačkoliv je Wágnerovi teprve 23 let, se Chance ligou už má bohaté zkušenosti.

„Franta má za sebou pět sezón ve druhé nejvyšší soutěži. Je to hráč s herním potenciálem, a když ho podpoří obrovskou pracovitostí, tak může myslet i výš, než pouze na první ligu. Dvacet jedna branek z loňské sezony by pro něj měla být hranice, kterou se bude snažit překonat. Všechno bude o píli, kterou bude schopen do hokeje vložit,“ říká Vykoukal k nejčerstvější útočné posile Jestřábů.

Už pět posil

Drtil s Wágnerem tak doplnili dosavadní trojici posil, kterou zatím tvořili brankář Ondřej Bláha a obránci František Hrdinka s Jakubem Matyášem, jejichž příchod prostějovský celek potvrdil v pondělí.

Na cestě do Prostějova by měl být i zkušený útočník Tomáš Kaut.

„S ním jednáme a byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo dotáhnout,“ řekl Vykoukal Deníku už 9. května. Uběhl už ale téměř měsíc a jeho příchod Prostějov stále nepotvrdil.

Už dříve uplatnili Jestřábi opci na pětici útočníků Lukáš Žálčík, Dominik Hrníčko, Petr Chlán, Kryštof Ouřada, Tomáš Jandus a Matěj Novák.