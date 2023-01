Ještě před Vánocemi přitom měli Draci před pardubickým béčkem jedenáctibodový náskok a pomýšleli na účast v předkole play off. Aktuálně však už jsou bod v mínusu a nyní se musí připravit na tuhý boj o záchranu.

„Narazili jsme na výborného soupeře, který měl tři kvalitní lajny. Tomu jsme se snažili odolávat bojovností a urputností, bohužel vinou faulů jsme protivníka dostali do přesilovek a na koně,“ konstatoval zklamaně trenér Draků Lukáš Majer.

Plány na udržení nesestupové pozice se Drakům na zimním stadionu v Chrudimi zhroutily již během první třetiny, ve které si domácí celek vypracoval rozhodující tříbrankový náskok, z toho dvakrát se prosadil v početní výhodě.

Rekordní výhra! Zubři natočili Sokolovu dvanáctku. Kdy nadělovali podobně?

Těsně před polovinou utkání snížil v přesilovce pět na tři Lukáš Žálčík a díky tomu si znovu pojistil pozici nejlepšího střelce soutěže. To však bylo asi jediné pozitivum hostů v tomto důležitém klání.

Za necelé dvě minuty totiž znovu navýšil náskok Pardubic „znojemský“ Tomáš Svoboda, jenž tak k předchozím dvěma asistencím přidal i přesný zásah a byl bezpochyby hlavní hvězdou zápasu.

„Sice se nám povedlo snížit, ale záhy zase inkasujeme,“ povzdechl si dále lodivod těžce se trápícího Šumperku.

V závěru druhého dějství navíc Drakům ujel do brejku při vlastním oslabení exšumperský Daniel Rákos, jehož sólo hosté zastavili jen za cenu faulu a sudí nařídil trestné střílení. Tomáš Urban však v nájezdu s bekhendovým blafákem neuspěl.

Přesilovka naděje se nepovedla

Zkraje třetí periody ještě svitla Šumperku malá naděje. Zmiňovaný Daniel Rákos oslabil svůj tým zbytečným krosčekem do zad soupeře, za což vyfasoval trest pět minut plus do konce utkání, jenže dlouhou přesilovku Draci nevyužili.

Naopak těsně před koncem Východočeši uzavřeli výsledek do konečné podoby a v tabulce se posunuli právě před Šumperk.

„Nemůžeme klukům upřít nasazení a bojovnost, utkání mělo tempo, jenže Pardubice byly prostě kvalitnější. My teď máme poslední čtvrtinu k tomu, abychom s touto nepříznivou situací ještě něco udělali,“ doplnil Lukáš Majer.

V sestavě Severomoravanů se na ledě krátce objevilo i nové jméno, útočník Martin Dubský, jenž před nedávném oblékal dres konkurenčního Prostějova a naposledy pak pražské Kobry ve 2. lize.

U nováčků v Libině trénují hlavně fyzičku. Jarním cílem bude nespadnout zpět

Dynamo Pardubice B – Draci Pars Šumperk 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Hanousek (Nedbal, Matýs), 15. Zdráhal (T. Svoboda, Kaut), 18. Matýs (T. Svoboda, Hruška), 31. T. Svoboda (Chabada, Matýs), 56. Kaut (Rohlík, Mandát) – 29. Žálčík (Drtil, Bartoš). Rozhodčí: Veselý, Hucl – Thuma, Maňák. Vyloučení: 8:9, navíc Rákos (Pardubice B) trest 5 minut plus do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 510.

Pardubice B: Klouček – Zdráhal, Bukač, Hanousek, Nedbal, Hrádek, Chabada, Drtina - Rohlík, Rákos, Mandát – T. Svoboda, Hruška, Matýs – Urban, Kaut, Rouha – Lichtag, Machač, Kaplan. Trenér: Václav Baďouček.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Dudycha, Hrachovský, Kunst – Mácha, Bartoš, Žálčík – M. Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Průžek, Nedvídek, Vildumetz – Dubský, Bernat, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.