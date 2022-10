Poté sice Filip Eliáš stačil vyrovnat, jenže Baník dalšími dvěma zásahy odskočil do trháku a Draci už 17. minutě vystřídali gólmany, když Lackoviče nahradil Hamalčík. Ještě do první přestávky hosté kontrovali a opět to bylo zásluhou obránce. Vratislav Kunst otřel svou ránu o tyčku a snížil na 3:2. V prostředním dějství Šumperk výrazně podržel brankář Hamalčík, který zkraje této periody nestačil pouze na bekhendový blafák Matěje Zadražila.

Pět klubů v Chance lize a 500 zápasů. Na ceremonie moc nejsem, říká Žálčík

Těsně před polovinou zápasu se však Draci znovu dostali na dostřel zásluhou dorážky slovenského forvarda Dávida Kohúta.Zkraje třetí třetiny bylo na šumperské straně ještě veseleji, když kanonýr Lukáš Žálčík srovnal na 4:4. Druhou asistenci u této trefy si připsal Tomáš Drtil, který tak bodoval i ve třetím utkání této sezóny a aktuálně vede produktivitu soutěže mezi obránci. A když navíc v 51. minutě využil zaváhání sokolovského gólmana Cichoně Jiří Průžek a otočil vývoj střetnutí, fanoušci Draků začali pomalu věřit, že tentokrát by to už mohlo vyjít a vyšlo. Nejprve sice hosté promarnili možnost pojistit výsledek v přesilovce, v závěru však dokázali ustát domácí tlak během hry bez brankáře a zaslouženě urvali premiérovou výhru v letošní soutěži.

„Byli jsme šedesát minut aktivním týmem, bohužel jsme v první třetině vinou nedůslednosti inkasovali laciné branky. Ale týmovou prací, charakterem, srdíčkem a vůlí jsme se dokázali dostat ze stavů 1:3 a 2:4. Ve třetí části jsme pak měli více síly a energie než domácí a proto se nám povedlo výsledek otočit,“ konstatoval po vítězství v Sokolově trenér Draků Lukáš Majer.

„V samotném závěru rozhodla obrovská obětavost našich hráčů. Bylo vidět, jak moc chtějí prolomit tu nulu na kontě získaných bodů, díky tomu jsme uspěli. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na dobrý výkon proti Zlínu a tentokrát už i s tříbodovým ziskem. Myslím si, že jsme dnes ukázali charakter a potenciál. Teď se musíme dobře připravit na sobotní domácí zápas, ať znovu přineseme radost našim fanouškům,“ doplnil šumperský kouč.

Další utkání Chance ligy sehrají hokejisté Šumperku v sobotu 24. září od 17 hodin doma proti Dukle Jihlava.

HC Baník Sokolov – Draci Pars Šumperk 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Vracovský (Pohl, Tomek), 13. Kverka (Safin, Pohl), 17. Tomek (Tomi, Novák), 25. Zadražil (Hauser, Švec) – 12. Eliáš (Kohút), 19. Kunst (Bartoš), 28. Kohút (Bernat), 46. Žálčík (Bartoš, Drtil), 51. Průžek (Vachutka). Rozhodčí: Kostourek, Petružálek – Korkment, Beneš. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 420.

Sokolov: Cichoň – Weinhold, Pohl, Novák, Klejna, Rulík, Krejčí, Tomek – Vracovský, Kverka, Kružík – Safin, Zadražil, Hauser – Tomi, Jurčík, Švec – Ton, Rohan, Stehlík. Trenér: Martin Štrba

Šumperk: Lackovič (17. Hamalčík) – Eliáš, Drtil, Kunst, Kadeřávek, Rutar, Hrachovský – Jelínek, Bartoš, Žálčík – Vachutka, Kohút, Průžek – Svoboda, Šuhaj, Bernat – Čermák, Křemen, Jouza. Trenér: Lukáš Majer