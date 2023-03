V prvním utkání čtvrtfinálové série olomoučtí hokejisté favorita neznejistěli. Pardubice na domácím ledě okamžitě demonstrovaly svou sílu, nezlomily je ani povedený úvod a vedení Mory 1:0. Dynamo otočilo na konečných 5:1 a udělalo první ze čtyř kroků do semifinále. „Je jedno, jestli je to 5:1 nebo 2:1. Prohráváme 0:1 na zápasy a musíme se zlepšit,“ řekl olomoucký trenér Jan Tomajko.

Hokejové utkání play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

„Tady to bude bolet,“ jako by dával v úvodních minutách Lukáši Radilovi najevo Jan Švrček. Před bránou Konráda soupeři nic nedaroval, přesto Radil v 7. minutě projel při střele Kousala brankovištěm, bruslí atakoval olomouckého gólmana.

Puk sice skončil v bráně, ale trenérská výzva hostů ukázala, že Konrád škobrtl po kontaktu s pardubickým forvardem a první gól Dynama tak nemohl platit. „Viděli jsme Braňa a jeho gestikulaci. Pomohl nám i Martin Prusek, který se na to díval,“ vyzdvihl Tomajko i svého trenéra brankářů.

Vedení a rychlá otočka

Co víc, vzápětí měli Hanáci výhodu a skryté nahození Jana Káni od modré skončilo za Willem. Kohouti šli do překvapivého vedení a kdo ví, co by se ve vyprodané Enteria Aréně dělo, kdyby nepřišel faul Jana Bambuly v útočném pásmu.

Kousal pak totiž v přesilovce skvěle našel Pauloviče, který srovnal. To Moře sebralo psychickou výhodu a vzápětí okamžitě otočil skóre tvrdou střelou Tomáš Dvořák. Celkem 110 minut držel Branislav Konrád čisté konto, stačila minuta a dva inkasované góly určily ráz úvodního čtvrtfinále.

„Nehráli jsme celou první třetinu špatně. Udělali jsme ale nějaké chyby, které zkušený tým jako Pardubice potrestal. Musíme proměňovat šance,“ uvědomoval si navrátilec do olomoucké sestavy Lukáš Nahodil.

„Cítím se šíleně. Musím poděkovat klukům, že uhráli předkolo. Chtěl bych to klukům nějak vrátit. Doufám, že nějak přispěji, abychom tady něco urvali,“ řekl k návratu na led, který si odbyl i zkušený Rostislav Olesz.

Dynamo si vedení pohlídalo

Hlavně v prostředním dějství se hrálo de facto na jednu bránu, vyjma úvodních dvou šancí Dujsíka a Navrátila.

„Asi rozhodl třetí gól. Měli jsme za stavu 1:2 vyloženou šanci, kterou jsme měli proměnit,“ zmínil Jan Tomajko.

„To je hokej. Pardubice hrály docela dobře. My jsme nestíhali střídat a z toho pramenily chyby,“ hodnotil Nahodil.

Další gól visel ve druhé třetině na vlásku, v přesilovce už to nemohlo dopadnout jinak než třetí brankou domácích, po dorážce z nulového úhlu se i s pomocí Konráda prosadil Tomáš Zohorna.

Poslední zbytky naděje odvála ve třetí dvacetiminutovce NHL spolupráce Sedlák – Hyka, druhý jmenovaný zvýšil na 4:1. Skóre uzavřel v 19. minutě Lukáš Sedlák.

„Mají kvalitní tým, je těžké se přes ně prosadit. Nějaké šance jsme ale měli, musíme je proměnit,“ zopakoval Lukáš Nahodil.

Srovnat krok v sérii se Olomouc pokusí už v sobotu, tentokrát je úvodní buly v Pardubicích na programu od 17 hodin.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Paulovič (R. Kousal, Čerešňák), 12. T. Dvořák (Cienciala), 39. Zohorna (Radil), 46. Hyka (Sedlák, Cienciala), 59. L. Sedlák (Cienciala) – 8. J. Káňa (Plášek ml.). Rozhodčí: Cabák, Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno) Stav série: 1:0.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. . Trenéři: Rulík, Král a Zadina.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Klimek, Menšík, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.