Dvakrát byl vítězem kanadského bodování vyřazovací části nejlepší ligy světa. I proto má prsten za vítězství ve Stanley Cupu. Krejčí zkrátka ze sebe v nejdůležitější části sezony dokáže vyždímat maximum. A jako by to chtěl ukázat ještě před startem letošního extraligového play-off.

„Po olympiádě jsme prohráli jen jednou na Spartě. A to jsme tam třikrát vedli a hráli docela dobře. O něco se tady snažíme, o nějaké dobré návyky. Ale nesmíme na to spoléhat, protože Vítkovice a play-off, to bude něco jiného. Musíme se dobře připravit,“ uvědomuje si bývalá hvězda Bostonu.

Krejčího bilance z posledních devíti zápasů po příletu z Pekingu? Deset bodů, z toho tři góly (dva v závěrečných dvou kolech). Naposledy šternberský rodák rozhodl domácí duel s Kometou.

„Honza Káňa mi to dal dobře do jízdy. Měl jsem před sebou obránce. Jenom jsem pak naznačil, vystřelil a padlo to tam. Jsem rád, byla to důležitá branka. Zvedli jsme se po ní a hráli líp,“ popsal.

Mora porazila Kometu, v play-off jde na Vítkovice

Zdá se tedy, že forma zase je, navíc díky ní Kohouti opět vyhrávali. Základní část tak skončili na deváté pozici.

„Bylo to trošku nahoru a dolů. Začali jsme dobře, prostřední část moc nevyšla i kvůli covidu a nějakým zraněním. S posledními zápasy ale určitě můžeme být spokojení. Doufám, že jsme dobře naladění na play-off,“ přeje si Krejčí.

Úkol je nyní jasný – přejít v předkole přes Vítkovice. „Už jsme s nimi párkrát hráli. Bude to těžké, hodně fyzické. Bude to válka, ale tak to má v play-off vypadat. Už se na to těším,“ hlásí olomoucká star.

To, že kromě tradičního bodového příspěvku je David Krejčí připraven i na ostrý boj, ukázal už v úterý proti Kometě. Po ataku na parťáka Káňu nechybělo moc a shodil i rukavice. „Bylo to po odpískání, úplně zbytečné. Mohlo to dopadnout o hodně hůř. V přerušení se hráč úplně uvolní, někdy jsou takové zákroky horší než některé během hry,“ vysvětloval na pozápasové tiskovce.

Už v pátek tak Krejčího družina vstoupí do vyřazovacích bojů. Na ledě Vítkovic se hraje od 17 hodin a přímý přenos vysílá ČT Sport. Do plecharény se série přestěhuje v pondělí.

