David Krejčí je totiž mimořádná osobnost. Bez diskuze bude patřit k největším tahákům celé extraligy. V Bostonu strávil úžasných 15 let a vyhrál s ním i bájný Stanley Cup. Na Hané si bude plnit vlastní sen.

Olomouci dal totiž přednost před lukrativnějšími nabídkami jiných klubů z NHL, Ruska i Česka. "Hrát jinde v Evropě než v Olomouci nedávalo smysl," prozradil.

Svým rozhodnutím potěšil rodinu, kterou má ve Šternberku.

Krejčího deníkZdroj: DENÍK"Návrat vítěze slavného Stanley Cupu do Olomouce považuje i Deník za mimořádnou událost, která sportovně i společensky překračuje hranice Olomouckého kraje. Osobně bych se to nebál přirovnat k době, kdy fotbalová Sigma v památných pohárových bitvách změřila síly s Realem Madrid, Juventusem Turín nebo Hamburkem. Také proto jsme se rozhodli vydat mimořádnou osmistránkovou přílohu, která nese název tohoto skvělého hokejisty. Proč? Prostě si myslíme, že si to David zaslouží,“ uvedl šéfredaktor Olomouckého deníku Aleš Uher s tím, že Krejčího deník se bude rozdávat také během pátečního extraligového utkání HC Olomouc - Mladá Boleslav.

Co najdete v Krejčího deníku?

Co přinese David Krejčí Olomouci i celé extralize? Jak se na sezonu po boku slavného parťáka těší v klubu? Kde bude Krejčí se svou americkou manželkou a dětmi bydlet?

Odpoví experti, trenéři, spoluhráči i jeho nejbližší.

Vše se dočtete v příloze Krejčího deník v pátek 10. září v tištěném vydání Deníků v Olomouckém kraji.