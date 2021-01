Drakům se závěr loňského roku vůbec nepovedl a po sérii proher se propadli až na poslední místo průběžné tabulky. Po neplánované koronavirové přestávce během prosince vydolovali ze šesti klání jediný bod.

„Doufám, že na nás to dlouhé volno bez utkání nezapůsobí podobně jako na podzim. Ale během října a část listopadu to byla úplně jiná situace, kdy jsme nemohli ani trénovat. Teď máme za sebou mezi svátky dva třídenní bloky, kdy jsme se připravovali dvoufázově, řadu situací jsme rozebrali na videu a snad jsme dobře nachystaní,“ věří trenér Draků Martin Sobotka.

„V kabině jsme si navíc řekli, že do nového roku chceme jít tak, jako kdybychom vstupovali do úplně nové soutěže. Co bylo loni, to chceme zapomenout,“ dodává záhy.

Zpackaný prosinec přesto nezůstal bez odezvy a do letoška vstupuje nováček Chance ligy s řadou změn v sestavě.

V týmu už nadále nepokračuje obránce Martin Nepokoj a útočníci Jiří Uhlík s Danielem Hrochem. Nově naopak Draci získali mladého beka Richarda Zárubu, ruského forvarda Konstantina Ťjurina a ostříleného útočníka Jaroslava Moučku, jenž v minulosti už za Šumperk hrál.

„Od kluků, kteří přišli, si slibujeme, že nám pomohou zvednout naši produktivitu, na tréninku se zatím jeví velice dobře. Samozřejmě chceme, aby naše výsledky byly lepší,“ konstatuje lodivod Draků.

Šumperk se však musí vyrovnat s citelnou ztrátou svého kapitána a klíčového hráče Petra Gewieseho. Nejproduktivnější obránce týmu totiž odešel do extraligových Vítkovic.

„Je to pro nás samozřejmě velká ztráta, ale angažmá v nejvyšší soutěži si za své výkony rozhodně zaslouží. A pro ostatní kluky to může být motivační prvek, že pokud budou poctivě makat, mohou se také probojovat až do extraligy,“ míní Martin Sobotka.

„Teď se tak poohlížíme ještě po nějakém obránci, ale trh je omezený. Asi to nebude žádné eso, spíše nějaký mladý talentovaný hráč, i s ohledem na příští sezónu,“ nastiňuje eventuální doplnění šumperských zadních řad.

Hned v úvodním duelu nového roku narazí Draci na těžkého protivníka, když na svém ledě ve středu 6. ledna od 18 hodin přivítají šestý Vsetín, s nímž v zářijové premiéře letošního ročníku padli na Lapači vysoko 6:0.

„Hlavně doufám, že před zápasem úspěšně projdeme testy a všichni budou moct nastoupit. Čeká nás soupeř, který má nespornou sílu a kvalitu, patří k absolutní špičce soutěže,“ říká před bitvou proti Valachům kouč Šumperku.

„Musíme se soustředit, abychom nedělali zbytečné individuální chyby, snažit se dobře bránit a co nejvíce jim to znepříjemnit. Chtěli bychom překvapit. Bylo by fajn, kdyby se nám tento zápas povedl, dobrý výsledek by nás nakopl do dalších bojů,“ dodal závěrem Martin Sobotka.