V záři reflektorů je však aktuálně trojice, které patří jeden naprostý unikát. Důležité články fantastického tažení české dvacítky na právě probíhajícím mistrovství světa juniorů v Kanadě Tomáš Suchánek, Stanislav Svozil a Martin Ryšavý spolu chodily do jedné třídy. A dva z reprezentantů spolu dokonce seděli v lavici!

„Je to fantastické, ale nikoliv nečekané. Jejich vývoj je dlouhodobý a nic nespadlo z nebe. Už když byli v Přerově, byli vždy oporami svého ročníku. Pravidelně jezdili i na republiková klání a hráli i o titul,“ připomíná ředitel ZŠ Želatovská Přemysl Dvorský například bronz z mistrovství republiky starších žáků z roku 2017. Suchánek zde tehdy byl zvolen nejlepším brankářem turnaje, Svozil nejlepším obráncem.

„Vždy je to samozřejmě o tom, jak se to sejde. Některé třídy bývají slabší a je zajímavé, že zde se sešly tři takto výrazné talenty. Na druhou stranu, není to poprvé,“ doplnil Přemysl Dvorský.

Je to až neuvěřitelně, ale Suchánek se Svozilem by si klidně stejné individuální trofeje v lednu 2023 mohli odnést z Kanady.

Premianti z jedné lavice

Kapitán dvacítky Stanislav Svozil a útočník Martin Ryšavý jsou nerozlučnou dvojkou. Oba se narodili a začali s hokejem v Přerově, oba draftoval Columbus Blue Jackets a oba zamířili do juniorské WHL, kde to od sebe v rámci rozlehlé Kanady mají pouhou hodinu cesty autem. Volají si prý každý den. A to není vše.

V Kanadě jsem nabral už pět kilo, říká Svozil. Z Bedarda má otevřená ústa

„Seděli spolu vlastně celou dobu také v lavici. Já sám jsem se učil dva roky dějepis a musím říct, že tihle dva byli vyloženě premianti. Pokud by se nevěnovali naplno hokeji, určitě by šli na gymnázium a vysokou školu. Mívali samé jedničky nebo vyznamenání,“ zavzpomínal Přemysl Dvorský.

V aktuální sezoně a na probíhajícím šampionátu vyčnívá obránce Stanislav Svozil, který je mimo jiné kamarádem a spoluhráčem superhvězdy turnaje Connora Bedarda.

„Ne náhodou je Standa kapitánem. Ve třídě stmeloval kolektiv. Všichni ale byli naprosto bezproblémoví. Přestože bývali často kvůli hokeji uvolňování, vždy měli vše v pořádku,“ chválí hrdý ředitel.

V Columbusu se o ně staral Voráček. Půjčil nám i auto, vypráví Ryšavý

Jogín Suchánek

Také brankář Tomáš Suchánek ale působí ve WHL. Zkušenosti sbírá v celku Tri-City Americans a na turnaji se nesmazatelně zapsal do historie. Ve statistikách už má neuvěřitelné čtyři asistence, což nedokázal nikdo před ním. K tomu přidejte fantastická čísla úspěšnosti zásahů (93,5 %) a obdržených branek na zápas (1,39).

„Naše miminko, seděl v první lavici,“ zasmál se Přemysl Dvorský při vzpomínce na školou povinného Suchánka. „Tomáš měl pěkné známky, byl vždy spíše takovým jogínem, což je u brankáře potřeba. Rozhodně nikdy neměl nějaké kázeňské problémy,“ vyloučil, že by kdy kohokoliv ze zmíněného tria měl v ředitelně „na koberečku“.

Rozjetá nemoc zastavila Petráskovu kariéru. Už to nešlo, říká

„Je lež, že s hokejisty jsou problémy a známky jsou hrůza. Když už zlobí, tak normálním klučičím způsobem. A co se týče studijních výsledků, naopak na tom většinou bývají velice dobře,“ uzavřel Přemysl Dvorský.

Pro všechny tři zmíněné odchovance Přerova je reálným snem NHL. Teď je ale zajímá semifinále se Švédskem a ještě reálnější zisk medaile z MS dvacítek po osmnácti letech čekání.

Někdy jsme zbytečně kritičtí. Sami si hokej znehodnocujeme, mrzí Veneru