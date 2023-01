Přerov je bašta hokeje. Tak momentálně hovoří i odborníci daleko od hanáckého města. „Přerov je malé město, má stadion a lidi, které to baví. Kluci na zimák přijedou na kole,“ přidal svůj pohled televizní expert Milan Antoš.

„Připomenu, co pro nás byly Litvínov nebo Kladno. To jsou Mekky. Malá města, která měla stadion, dvě plochy, lidé tam chodili rádi, měli své vzory a přesně o tom to je,“ dodal mistr extraligy se Slavií z roku 2003 v pořadu Příklep.

„Jsou tam dobří lidé a mají dobré zázemí. Tam nepotřebují O2 Arénu. Potřebují zimák, kam lidé chodí rádi, a dobré trenérské vedení. A to oni mají,“ nešetřil Milan Antoš chválou a dokonce vyzdvihl hlavně práci s beky.

„Přerov dlouhodobě dělá výborně obránce. Ti kluci pak hrají v Brně. Fakt to dělají dobře. Měl jsem tam kamaráda, který tam trénoval, Jakuba Grofa,“ vzpomněl Antoš mistra světa. Ten sice působil hlavně coby asistent u A-týmu, ale budiž, i mladí obránci dostávali v Přerově šanci.

„To je ročník od ročníku. Je fakt, že Tomáš Hanák a Matyáš Gréč, ročníky 2002, jsou teď v kádru áčka. V reprezentaci je bratr Standy Svozila David. Ale asi bych se nedíval na to, jestli jde o obránce,“ reaguje sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.

„Věříme, že kluky, které to baví a mají potenciál, naším přístupem nekazíme. Dáváme jim základ pro další kariéru. To, že se Tomáš Suchánek, Stanislav Svozil a Martin Ryšavý dostali tam, kam se dostali, je ale hlavně jejich zásluha,“ říká skromně Kočara.

Přerovský klub, který spolupracuje s nedalekou Základní školou Želatovská, každopádně vychoval spoustu kvalitních hokejistů, kteří se prosadili (nejen) v extralize. Namátkou Martin Zaťovič, Tomáš Kundrátek, Karel Plášek, Martin Vojtek, Jakub Svoboda, Josef Hrabal a mohli bychom pokračovat.

„V našich podmínkách se snažíme odvádět to nejlepší, co jde. Jsme rádi, když odchovanci dosáhnou takových úspěchů, ale samozřejmě to není případ každého ročníku nebo každé třídy,“ upozorňuje Vladimír Kočara.

Spíš problémy než radost

A jaká je tedy aktuální situace u přerovské mládeže? „Teď se potýkáme spíš s problémy než s radostí. Covid zasáhl poměrně hodně ročníky 2013/14, kde máme málo dětí,“ vysvětluje šéf přerovské mládeže.

„Jedna věc jsou trenéři, ta druhá, jestli to děti baví. Ne všechny v sobě mají takovou touhu jako kluci, kteří teď získali juniorské stříbro. Událo se to, co už se nemusí nikdy podařit. Povedla se třída, ze které vyšli tři vicemistři světa,“ připomněl.

„Pořád máme kluky, kteří odchází do větších klubů a do zahraničí. Ale takovou sílu, jakou jsme měli v ročnících 2000 až 2003, nemáme,“ dodal Vladimír Kočara.

Peníze za výchovné? Kéž by

V již zmíněném pořadu Příklep s Milanem Antošem došlo také na téma výchovného za talentované borce, kteří v dorosteneckém či juniorském věku odcházejí za moře. A za slušné peníze.

Například odchovanec pražské Slavie Adam Klapka odcházel do zámoří z Liberce (potažmo Benátek nad Jizerou, liberecké farmy). Tam přicházel až v osmnácti letech. Přesto putovaly miliony na konto Bílých Tygrů, nikoliv sešívaných. Přerov se potýká se stejným problémem.

„Ano, u nás je to stejné. Je to špatně nastavené. Za Standu Svozila dostala Kometa také ranec a my zlomek. Ale to je věc, se kterou nic neuděláme,“ ví Kočara.

Tohle téma by pochopitelně mělo řešit nové vedení Českého hokeje. „Tabulkovné, odstupné a výchovné, to je jedna z nejdůležitějších věcí. Možná ta nejdůležitější, aby když se menším klubům podaří vychovat hráče pro NHL, nedostávali jen desítky tisíc. A jiní miliony. To je ale v tuhle chvíli realita,“ uvedl Vladimír Kočara.

A je podle něj na obzoru změna k lepšímu? „Snaha něco změnit určitě je. Ale je otázkou, jestli to půjde ze dne na den. Dle mého jde spíše o běh na dlouhou trať,“ myslí si.

Nezbývá než věřit, že až Zubři vychovají další talenty s potenciálem uspět na draftu USHL či NHL, budou i spravedlivě odměněni, aby prostředky mohli věnovat do další přípravy šikovných hráčů. Úspěšné líhně by si přeci podobnou péči automaticky měly zasloužit.

I to by mohlo Přerov opět při pohledu na mládež vrátit z „problémů“ zpátky do „radosti“.

