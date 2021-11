Na tom by možná na první pohled nebylo nic až tak zvláštního, ale…

Šumperský dres oblékl coby odchovanec klubu znovu po deseti letech od doby, kdy působil ve zdejších mládežnických výběrech.

Navíc do hokejového zápasu poté naskočil prakticky na den přesně po dlouhých čtrnácti měsících od závažného zranění.

Psalo se 16. září 2020 a bývalý mládežnický reprezentant a účastník světového šampionátu dvacítek tehdy vyjel v barvách Havířova paradoxně právě na led mateřského Šumperku.

Zmíněné klání, které nakonec Azet před rokem urval na svou stranu v prodloužení, však nedohrál a místo toho skončil v nemocnici se zlomeným zápěstím a následovala operace.

Od hokeje si tedy musel nedobrovolně dát pauzu, aby se poté letos v létě doma zapojil do přípravy šumperských hokejistů a teď se konečně dočkal také návratu do ostrých bojů o body.

Při svém pondělním comebacku strávil mezi mantinely necelých devět minut a nakonec mohl s Draky slavit senzační výhru 5:1 nad do té doby čtvrtým týmem Chance ligy.

„Bylo to náročné, naskočit po takové dlouhé době zase do zápasu, ale kluci mi hodně pomohli. Zpočátku jsem si musel zvyknout na herní tempo. Především jsem šťastný, že se nám podařilo vyhrát, takže lepší start jsem si nemohl přát,“ prozradil Deníku své první dojmy po návratu Tomáš Dajčar, jenž šel do duelu proti Vrchlabí s čistou hlavou.

„Soustředil jsem se na zápas a na nic jiného nemyslel, že bych se měl třeba nějak šetřit nebo si dávat na tu ruku větší pozor. Do každého souboje jsem šel naplno,“ pokračuje urostlý hráč.

Původně měl začít v Šumperku na pozici sedmého beka, jenže vzhledem k marodce Draků v oficiálním zápise před pondělním duelem figuroval ve druhé obranné dvojici společně s Ondřejem Hrachovským.

„Nakonec jsme se společně s trenéry rozhodli, že to pro mě bude lepší, když do toho skočím, jak se říká rovnou po hlavě. Přesto daleko větší čas na ledě měli samozřejmě kluci jako jsou Drcek, Pěnča nebo Hrášek, ale i tak jsem toho na úvod odehrál dost, asi víc, než se plánovalo, za což jsem nesmírně rád,“ říká spokojeně Tomáš Dajčar.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo poměrně přesvědčivé vítězství nad favorizovaným Vrchlabím. Výsledek se přesto nerodil lehce, začátek totiž jasně patřil hostům.

„Soupeř na nás v úvodu vletěl a měl tam několik velkých šancí, ale nás podržel brankář Vojta Mokry. Pak jsme naštěstí dali dva góly rychle po sobě, to nás uklidnilo a myslím si, že od druhé třetiny jsme už zápas kontrolovali,“ vrátil se k pondělní bitvě debutant Draků, jehož comeback nezůstal bez odezvy jeho okolí.

„Kamarádi mi psali a gratulovali k tomu, že jsem zpátky, to mě potěšilo. A samozřejmě i všichni z rodiny byli moc rádi, že opět mohu hrát hokej, navíc tady doma v Šumperku,“ dodal závěrem Tomáš Dajčar.