I tentokrát pak utkání směrovalo k tomu, že bude muset být rozhodnuto nad rámec šedesáti minut, ale těsně před koncem základní hrací doby strhl výsledek na stranu Poruby bývalý slovenský reprezentant Martin Réwai, jenž se v posledních duelech dostal do opravdu vynikající formy.

Sobotní klání na domácí straně naopak nevyšlo hrdinovi z minulého kola, brankáři Adamu Brízgalovi, jenž naposledy vychytal nulu proti Kolínu.

Tentokrát se však strážce ostravské klece poroučel ze hry už po sedmi minutách, když Šumperk bleskově odpověděl na vedoucí trefu soupeře dvěma slepenými zásahy Kratochvíla s Drtilem. Bohužel stejně rychle domácí zase srovnali.

Na začátku druhé třetiny se podruhé prosadil kanadský střelec Samuel Bitten a Poruba podruhé v zápase vedla, leč ofenzivní přestřelka pokračovala.

O chvíli později totiž na straně hostů proměnil Dávid Kohút trestné střílení a později se o další obrat postaral kapitán Draků Denis Kindl – 3:4.

Jenže v průběhu třetí části stříleli góly už pouze domácí hokejisté a Šumperk již poněkolikáté v této části hry propadl. Tentokrát v ní inkasoval hned třikrát, rozdílový zásah přesně dvě minuty před koncem, definitivní tečku napsali Ostravané střelou do opuštěné klece při power play soupeře.

„Na zápas jsme se těšili, byli jsme odhodlaní. Nicméně jsme začali ospale a po první třetině jsme museli na mužstvo zatlačit. Myslím, že od druhé části jsme se ale rozjeli a byli jsme rovnocenným soupeřem Poruby, která excelovala v přesilovkách. Tam nám to létalo, že jsme to tak tak ustáli. Nicméně jsme zápas otočili a jen kvůli chybičce to Poruba otočila zpět a odskočila nám. Gól v power play, to se samozřejmě stane, to je vabank. Při pátém porubském gólu to ale byla naše hloupost, nezodpovědnost v obraně. Ale tak se hokej hraje, je to hra chyb, musíme se z nich poučit,“ okomentoval sobotní zápas na klubovém webu kouč Draků Martin Janeček.

HC RT Torax Poruba – Draci Pars Šumperk 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Toman (Carter, Bitten), 11. Bitten (Carter, Toman), 23. Bitten (Réway, Stloukal), 49. Guman (Toman, Szathmáry), 58. Réway (Toman, Guman), 60. Szathmáry (Bitten, Husa) - 6. Kratochvíl (Pěnčík, Kindl), 7. Drtil (Macuh, Furch), 25. Kohút (trestné střílení), 35. Kindl (Žálčík, Březák). Rozhodčí: Cabák, Marek – Kleprlík, Kráľ. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Diváci: 685.

Poruba: Brízgala (7. Muštukovs) – Szathmáry, Husa, Slavík, Žovinec, Urbanec, Houdek, Brodek – Stloukal, Vachovec, Hrníčko – Jenyš, Korkiakoski, Gřeš – Guman, Hajný, Réway – Carter, Toman, Bitten. Trenér: Jiří Režnar.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Řezáč, Březák, Dudycha – Kratochvíl, Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Kohút - Furch, Macuh, Spratek – Antoníček, Šilhavý, Horký. Trenér: Martin Janeček.