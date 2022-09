Severomoravané se na začátku ujali vedení díky trefě Vojtěcha Šuhaje, ale domácí hokejisté rychle otočili skóre.

Poté ještě Patrik Čermák stihl vyrovnat, jenže celek Jastrzębie při přesilovce pouhých pět vteřin před úvodní přestávkou šel znovu do vedení a ve zbytku hry už Severomoravané pouze marně dotahovali ztrátu.

Během prostředního dějství sice měli hosté několik šancí na vyrovnání, asi tu největší možnost spálil nový šumperský kapitán Lukáš Žálčík a později tak přišel trest, když Draci opět inkasovali gól do šatny a domácí hokejisté odskočili do klíčového dvoubrankového trháku.

Zkraje závěrečné periody sehrál Šumperk rychlou protiakci, na jejímž konci byl zakončující Dávid Kohút. Už druhý bod za přihrávku si pak zapsal Jiří Průžek a hosté se dostali na dostřel.

Potom se ale museli bránit ve dvojnásobném oslabení a Poláci zesílenou výhodu okamžitě využili – 5:3.

Přestřelka následně pokračovala a Lukáš Žálčík dal svému týmu ještě jednou naději, přesto poslední slovo nakonec patřilo domácím.

Ti v 54. minutě nejprve přidali šestý zásah a chvíli před koncem definitivně pojistili své vítězství v přesilovce na konečných 7:4.

„Dnes jsme to nebyli my. Soupeř byl silnější v osobních soubojích, nestíhali jsme tempu a nemohli jsme se dostat do naší hry. Když už jsme se do ní gólově dotahovali, potrestal nás nějaký hloupý gól. Špatný den, nicméně je třeba pracovat dál. Dnes jsme si ukázali, kudy cesta nevede,“ okomentoval krátce na klubovém webu nepovedenou generálku trenér Draků Lukáš Majer.

JHK GKS Jastrzębie – Draci Pars Šumperk 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 10. Paš (Kaleinikovas, Jansons), 17. Kaleinikovas, 20. Sinegubovs, 40. Urbanowicz (Freidenfelds), 45. Freidenfelds (Pelaczyk, Urbanowicz), 54. Sinegubovs, 57. Pavlovs (Ševčenko, Sinegubovs) – 6. Šuhaj (Průžek, Kohút), 18. Čermák, 42. Kohút (Průžek), 49. Žálčík (Bartoš). Vyloučení: 4:4, navíc Rutar (Šumperk) trest 5 minut plus do konce utkání. Využití: 3:0. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:2, 4:2, 4:3, 5:3, 5:4, 7:4.

Jastrzębie: Balizs – Kostek, Viinikainen, Górny, Jansons, Ševčenko, Bryk, Horzelski, Kameneu – Urbanowicz, Švec, Paš – Kaleinikovas, Freidenfelds, Sinegubovs – Korkiakoski, Pavlovs, L. Nalewajka – R. Nalewajka, Jarosz, Pelaczyk. Trenér: Róbert Kaláber.

Šumperk: Hamalčík (21. – 45. Lackovič) – Eliáš, Drtil, Dudycha, Kunst, Rutar, Hrachovský – Vachutka, Bartoš, Žálčík – Průžek, Šuhaj, Kohút – Bernat, Čermák, Křemen – Antoníček, Horký, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.