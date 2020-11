2. liga 1998/1999 (baráž o 1. ligu)

HC Papíroví Draci Šumperk - HC Slovan Ústí nad Labem 5:3

Branky: Jenáček 2, Kučera 2, Tureček.

Po úspěšné kvalifikaci proti Milevsku a Táboru se Draci dostali až do čtyřčlenné baráže o postup do 1. ligy a euforie ve městě dosáhla vrcholu. Právě v památném duelu proti Ústí nad Labem, které sledoval vyprodaný stadión, si pak Šumperk definitivně zajistil postup do vyšší soutěže. Každý z pamětníků si jistě vzpomene také na bouřlivé pozápasové oslavy na ledě, které posléze pokračovaly na zcela zaplněném náměstí před šumperskou radnicí.

Zdroj: Zdenka Perglová

Rozhodující zápas v boji o postup do 1. ligy proti Ústí nad Labem (sezóna 1998/1999). Na snímku je v dresu soupeře pozdější úspěšný extraligový gólman Marek Pinc. FOTO: Zdenka Perglová.