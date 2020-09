„Děkujeme za přízeň a shovívavost v již proběhlých utkáních. Klub nelení. Na volnější režim reagujeme obratem, abychom se mohli potkávat v ochozech MEO Arény v co nejhojnějším počtu dle aktuální situace,“ napsal klub ve svém prohlášení.

„I nadále je pro nás zdraví Vás – našich nejvěrnějších, hráčů i všech osob v klubu na prvním místě. Prosíme proto o shovívavost a respektování platných opatření. Utkání se Šumperkem je pro všechny zkušebním provozem v novém ,volnějším‘ režimu do sezony a věříme, že brzy bude vše ve starých kolejích, jak jsme všichni zvyklí,“ píše se na webu Zubrů.

Jak na stadion?

Čtyři oddělené sektory budou mít vlastní vchod, toalety a občerstvení. Do „žlutého“ sektoru se bude vstupovat hlavním vchodem do MEO Arény, do „zeleného“ vchodem od zahrádek za benzínovou stanicí. „Červený“ a „modrý“ sektor bude zpřístupněn bránou vedle městské sportovní haly, každá oblast bude mít vlastní vchod.

„Držitel permanentní vstupenky na stání si vybere, ve kterém místě tradičně stává, a před utkáním se Šumperkem v prostoru u hlavní pokladny obdrží barevné označení permanentní vstupenky do oblasti dle svého výběru,“ informuje klub.

Pokud plánujete koupi obyčejné vstupenky, můžete tak učinit v online prodeji, případně v den utkání od 17 hodin na pokladně. Hostující fanoušci nebudou mít vlastní sektor, vstup jim pořadatelé povolí pouze bez symbolů do zakoupeného sektoru.

Před dvěma lety vyhráli Draci

Zajímavé krajské derby se Šumperkem odehrají Zubři po více než dvou letech. V přípravě v roce 2018 padli na ledě soupeře 1:2. Poslední soutěžní duel je starý skoro čtyři a půl roku a Přerov v něm doma zvítězil 3:2 díky brance Jakuba Ference v prodloužení, dvě branky domácích ve druhé třetině vstřelil dnešní asistent trenéra Kočary Jakub Grof.

Nováček Chance ligy už se těší na poslední venkovní duel přípravy. „Tým se pomalu formuje do své finální podoby. Během přípravy zkoušel šumperský lodivod Sobotka několik hráčů, ne všichni ale uspěli,“ píší Draci na klubovém webu.

Nejvýraznější postavou duelu s Vítkovicemi (prohra 2:4) byl gólman Peksa, na šumperské soupisce figurují zajímavá jména jako obránce Gewiese, útočníci Tadeáš Král či posila Jozef Baláž. Přerované ovšem půjdou po čtvrteční demolici Prostějova 7:0 do utkání v roli favorita.