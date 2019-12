Letos pak talentovaný hráč prožívá opravdu hektickou sezónu. Kromě dorostenecké extraligy naskakuje doma v Šumperku také za juniory a ve stejné kategorii o patro výš vypomáhá navíc Olomouci. Za sebou má i tréninky s druholigovými Draky. A do toho započítejme ještě zápasy za český národní tým do 17 let.

Letošní kalendářní rok zakončil dorost Šumperku výhrou 2:1 v prodloužení proti Hvězdě Praha. Jak hodnotíte tento duel? Určitě jste mohli vyhrát už po základní hrací době.

Určitě, byli jsme lepší, ale hodně jsme se trápili v koncovce. Soupeř hrál dobře v bloku, ale měli jsme dát rychlé góly a rozhodnout daleko dříve.

Teď hrajete v extralize skupinu play out, ale finálová část vám unikla jen o pár bodů, co rozhodlo o nepostupu?

V základní části jsme brali bohatým a dávali body chudým. Hlavně doma jsme měli porážet slabší soupeře, což nám nešlo. Na vlastním ledě jsme vyhráli snad jen dva zápasy, to je hrozně málo, tyto body nám potom chyběly.

Jak vidíte šance a cíle šumperského týmu v aktuálních bojích o udržení?

Chceme se hlavně dostat do první čtyřky, která má pak jistotu setrvání v extralize, abychom se později už nemuseli dál trápit. Hlavně musíme bodovat doma a pokusit se vozit nějaké body i zvenku.

Právě vy máte pozici hráče, na kterém stojí hra celého týmu. Na ledě máte obrovský prostor, jak vnímáte tuto zodpovědnost?

Je to náročné, zkrátka jako první lajna jsme na ledě častěji. Ale snažíme se bojovat jako tým, dohrávat puky, nejsme mužstvo, které by soupeře tlačilo, musíme hrát hlavně na brejky a snažit se to ubojovat kolektivním výkonem.

Jak zvládáte únavu? Letošní ročník musí být z vašeho pohledu extrémně náročný. Pravidelně hrajete v Šumperku za dorost, na kontě máte u Mladých Draků i zápasy mezi juniory, navíc vypomáháte juniorce Olomouce a ještě hrajete zápasy v mládežnické reprezentaci.

Regeneraci moc nemám, jenom si vždy doma odpočinu a jede se dál. Ale je pravda, že občas na konci zápasu už cítím, jak nohy bolí. Nedá se nic dělat, musím se zkrátka kousnout a bojovat.

Máte za sebou domácí zápasy se sedmnáctkou proti Rusku. Teď vás hned po Vánocích čeká ještě akce ve Finsku. Jak se těšíte?

Hlavně tam jedu s cílem, podat co nejlepší výkon, tak uvidíme (úsměv).

Vzpomenete si na svou první reprezentační pozvánku? Dostat se z malého klubu jako je Šumperk do národního týmu, je určitě obrovský úspěch.

To si pamatuji úplně přesně. Bylo to v šestnáctce, tehdy jsem jel do Karlových Varů a hráli jsme proti Manheimu, obrovský zážitek. Bylo to naprosto spontální, vůbec jsem něco takového nečekal.

Pocházíte z hokejové rodiny. Váš otec Radek Kučera je ikonou šumperského hokeje jako hráč i trenér, teď vás vede v dorostu. Před dvaceti lety byl u historické postupu Draků do 1. ligy. Asi jste viděl záběry z tehdejších barážových zápasů?

To bylo opravdu něco neskutečného, doma jsem si ten záznam pouštěl už mnohokrát. S dneškem se tehdejší atmosféra na zimáku nedá srovnat. Ti lidé, co tady tenkrát chodili na hokej, jak se fandilo, prostě super.

Jaký je táta jako trenér?

Hodně křičí, ale jinak je v pohodě (smích). Dobře zvládá ty taktické věci, i doma se mi snaží často radit.

Má na vás větší nároky než na ostatní hráče?

Myslím, že měří všem hráčům stejným metrem, i když já mám samozřejmě pocit, že mě vždy seřve nejvíc (úsměv). Ale ne, je spravedlivý ke všem klukům, nedělá rozdíly.

Hokej asi hodně zasahuje i do vašeho rodinného života. Táta trenér, máma a starší sestra vás pravidelně chodí povzbuzovat na zápasy. Jak to u Kučerů vypadá po vyhraném a naopak prohraném utkání?

Když přijdu domů, tak pořád probíráme hokej, ať už zápas dopadne jakkoliv. Občas mi třeba jen řeknou, co jsem udělal špatně, co zlepšit. Ale není to tak, že by se třeba po prohře se mnou nikdo nebavil, to ne.

Takže ani po výhře není třeba nachystaná dvojitá porce večeře?

To vůbec, jsem rád, že vůbec něco dostanu (velký smích). Ale ne, dělám si srandu.

Jaký je vlastně váš hokejový cíl? Kariéru máte zatím slibně nastartovanou.

Chtěl bych se hlavně celý život věnovat hokeji, protože mě moc baví. Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Hlavně aby nepřišlo nějaké zranění.