Draci do utkání nastoupili ve speciálních retro dresech, v nichž jejich předchůdci před padesáti lety odehráli svou premiéru ve druhé nejvyšší soutěži.

A tyto trikoty přinesly týmu z podhůří Jeseníků nakonec štěstí, když vůbec poprvé ve vzájemném souboji proti „sešívaným“ mohli slavit vítězství.

Hlavními atributy jejich tříbodového zisku potom byl především parádní výkon gólmana Petra Hamalčíka, jenž pochytal čtyřicet střel soupeře a neuvěřitelná bojovnost a obětavost celého mužstva, do jehož sestavy se po zranění vrátili obránce Ludvík Rutar a útočník David Bartoš.

A právě druhý jmenovaný se postaral o úvodní změnu skóre, když společně s první sirénou poslal domácí celek do vedení.

O tomto momentu se však ještě nějakou dobu diskutovalo, neboť hosté, kteří do té doby byli v utkání lepším mužstvem, reklamovali skutečnost, že branka padla až po čase.

Zkraje druhého dějství Šumperk nejprve zuby nehty ubránil dvě přesilovky Pražanů, aby poté převzal iniciativu a následně při vlastní výhodě byl blízko navýšení svého náskoku.

Jenže kotouč poskakující u brankové čáry dokázali Slávisté včas uklidit do bezpečí. Uklidňující trefu tak přidal až později Ondřej Hrachovský, když tvrdým projektilem propálil vše, co mu stálo v cestě.

Dvoubrankové vedení a čisté konto následně Draci hájili téměř do poloviny třetí třetiny. Poté ale celek z hlavního města snížil a v hektickém závěru byl několikrát blízko vyrovnání.

Naopak Šumperk mohl výsledek definitivně pojistit ze dvou obrovských šancí, kdy dvakrát šli jeho hráče zcela sami na gólmana.

Bohužel pro domácí Průžek netrefil branku a Kohút neuspěl s forhendovou kličkou, kterou pohotově vystihl slávistický brankář Málek.

Závěr si Draci zkomplikovali vyloučením a v posledních vteřinách při power play tak měli Pražané zesílenou výhodu šest na čtyři.

Těsný náskok si přesto šumperští hokejisté tentokrát vzít nenechali a po zásluze si mohli se svými příznivci užít pozápasovou děkovačku.

„Kluci si dneska doslova sáhli za hranu svých možností, skvěle nás podržel gólman. To, co jsme minule nedotáhli do úspěšného konce s Přerovem, tak jsme si tentokrát vzali zpátky,“ prozradil po skončení duelu se Slavií asistent šumperského trenéra David Švagrovský.

„Vnímali jsme, že je to pro nás takový zápas o šest bodů, ale nechtěli jsme na kabinu kvůli tomu přenášet nějaký tlak. Navíc pro nás bylo trochu svazující, že jsme hráli speciální zápas v retro dresech. Naštěstí jsme zvládli první třetinu, tam bylo znát, že Slavia má opravdu zkušený kádr. Pak jsme ale byli odměněni tím vedoucím gólem a utkání se pomalu začalo otáčet na naši stranu. Za bojovnost, odvahu a obětavost zaslouženě bereme tři body,“ dodal David Švagrovský.

Draci Pars Šumperk – HC Slavia Praha 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Bartoš (Kohút, Vachutka), 39. Hrachovský (Šuhaj, Jelínek) – 47. Žejdl (Klikorka, Mrňa). Rozhodčí: Cabák, Mejzlík – Kokrment, Maňák. Vyloučení: 4:1, Bez využití. Diváci: 1336.

Šumperk: Hamalčík – Hrachovský, Dudycha, Eliáš, Kadeřávek, Kunst, Michálek, Rutar – Průžek, Bartoš, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Vachutka, Nedvídek, Kohút – Křemen, Bernat, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Slavia: Málek – Klikorka, Matyáš, Barák, Roth, Žovinec, Szathmáry, Hejda – Mrňa, Žejdl, Simon – Všetečka, Knotek, Brož – Havrda, Růžička, Kern – Pšenička, Poletín, Strnad. Trenér: Daniel Tvrzník.