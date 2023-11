Nakonec si však odnesl jen prohru 3:4 a zašitý šrám pod pravým okem. „Byl to souboj u mantinelu. Vyletěla tam nějaká hokejka a trefila mě. Pravděpodobně to byl spoluhráč, takže jsem to ani nějak neřešil,“ mávl rukou nad nepříjemným momentem.

Suverén dosavadního průběhu druhé nejvyšší soutěže po dvou třetinách vedl v Přerově 3:0, přesto se ještě ve třetí třetině zapotil.

Zubři v přímém přenosu dotahovali marně. Poruba odjela s výhrou

„Bylo vidět, že Poruba hrála v pohodě. Věřila si, měla super přesilovky a uměla si to hodit do kombinace. Myslím, že to byl dobrý zápas, museli jsme se tomu vyrovnat a to se nám potom i podařilo,“ ohlédl se Richard Nemec.

To, jestli se i díky sobotnímu hattricku za Šumperk do sítě Havlíčkova Brodu vrátí do přerovské sestavy, nevěděl jistě. Do druhé ligy má vyřízeny střídavé starty, v pondělí naskočil na centru čtvrté formace.

VIDEO: Duel Přerova s Porubou poprvé v historii vysílala z přerovského stadionu Česká televize

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Dohodli jsme se, protože jsem nehrál ideálně a ani nesbíral moc minut, že se přes reprezentační pauzu půjdu rozehrát do Šumperku. Jsou tam super kluci, dostal jsem hodně prostoru, hodnotím to pozitivně,“ říká Nemec.

První bod si připsal už při domácí prohře 1:5 s Havířovem, proti Havlíčkovu Brodu ke třem trefám přidal další gólovou nahrávku.

„Byla dobrá atmosféra. Hráli jsme doma a přišlo dost lidí. Spoluhráči mi k tomu pomohli, sešla se tam dobrá parta. Jsem rád, že jsem mohl i já nějak Šumperku pomoct. On zase pomohl mně,“ pousmál se Richard Nemec.

Hattrick mu zvedl seběvědomí

Ten do Přerova přišel v létě nejprve na try-out. A na zkoušce uspěl, v přípravě předváděl dobré výkony a potvrzoval dobré reference ze Slovenska.

Hattrick slovenské posily! Draci šesti góly ukončili sérii proher

„Můj velmi dobrý kamarád Daniel Štumpf znal člověka z klubu. Zeptal se, jestli by byla možnost ukázat se. Bylo mi odpovězeno, že jedno místo by se našlo. Nakonec to vyšlo,“ vrátil se Nemec pár měsíců nazpět.

Z druhé nejvyšší slovenské soutěže ze Skalice to do Chance ligy ale nakonec přeci jen byl pro borce, který zatím nasbíral čtyři starty v Tipos Extralize za Nitru, velký skok.

„Sám jsem ty první zápasy za Přerov nezvládl. Pak se to se mnou táhlo. Věřím, že se vracím zpátky k tomu, co umím hrát,“ věří 21letý rodák z Bardějova.

Pomoci by mu měla právě šumperská zkušenost a poslední parádní výkon v dresu Draků.

„Určitě. Nějak mi to pomohlo v hlavě a začínám si víc věřit. Myslím, že i na tréninku už je to z mé strany lepší. Věřím, že to bude pro všechny dobře,“ hlásí Nemec.

Proti Porubě odehrál nicméně jen osm minut. Objeví se ve středu na ledě Litoměřic, nebo se přesune k Drakům do Valašského Meziříčí?

OBRAZEM: Hokej z Přerova poprvé v historii vysílala v přímém přenosu ČT