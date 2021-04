Pak totiž přišla stopka kvůli covidu. Ta měla původně trvat jen nějakou dobu, jenže druhá liga už se nakonec vůbec nerozjela. A tak Rok Macuh začal trénovat v prvoligovém Přerově, ve kterém zaujal, a nakonec si v jednom z nejlepších prvoligových týmů vydobyl pevné místo v sestavě. Během 22 duelů navíc posbíral pěkných 12 bodů. „Vůbec jsem to nečekal, bylo to super,“ přiznává rodák z Mariboru, jehož dobrých výkonů si všimli také v Šumperku, kde bude Macuh působit v nadcházející sezoně

Roku, jak hodnotíte uplynulou sezonu? Velkým pozitivem předpokládám je, že jste ji mohl vůbec odehrát…

Musím říct, že pro mě byla spíše pozitivní než negativní. Potom, co jsme skončili v Jičíně, jsem měsíc vůbec nehrál a až pak jsem mohl nejdříve alespoň trénovat v Přerově. Na to, jak to v jednu chvíli vypadalo, jsem se sezonou maximálně spokojen.

Sezonu jste začal v Novém Jičíně, tam jste ale kvůli covidu stihl jen čtyři zápasy. Byl to šok, nebo jste čekal, že by vzhledem k pandemii mohlo k něčemu takovému dojít?

Upřímně jsem si myslel, že budeme hrát, i kdybychom se třeba měli testovat, ale nečekal jsem to. Nakonec to bohužel dopadlo špatně, nedá se ale nic dělat.

Za Jičín jste naposledy nastoupil na podzim, za Přerov pak až v prosinci. Jak jste se mezitím udržoval v tempu?

Trénoval jsem sám. Myslel jsem si, že ta stopka bude trvat třeba měsíc a pak se znovu rozjede druhá liga, takže jsem nechtěl ztratit formu, kterou jsem měl. Chodil jsem běhat, nějakým způsobem jsem se udržoval a nakonec to dopadlo tak, že jsem byl v Přerově. Bez ledu jsem ale byl měsíc, takže první týden v Přerově byl trochu těžší, možná jsem ale trochu čekal, že to bude horší.

Ale jednoduché to asi taky nebylo, že? Šel jste bez pořádného tréninku o ligu výš…

Šel jsem do Přerova s tím, že tam budu jen trénovat, nic víc v plánu nebylo. S kluky jsem si šel jen zatrénovat, věděl jsem, že to tam má úroveň. Mně to pomohlo, přišel jsem tam s čistou hlavou a nic jsem neřešil, pracoval jsem vyloženě pro sebe.

A nakonec jste zaujal…

Ani oni to podle mě nečekali. Asi si v tu dobu mysleli, že jim nějak zaplním místo ve čtvrté pětce. Ze začátku to takhle bylo, ale doufám, že jsem udělal dojem. Řekl bych, že se mi celkem dařilo, snad to tak viděli i trenéři.

Vám se navíc dařilo sbírat body, průměr půl bodu na zápas je na hráče z rozmezí třetí a čtvrté pětky velmi slušný…

Hrál jsem třetí lajnu s Honzou Štefkou a Martinem Ryšavým, byli jsme takovou checking line, která to měla založené hodně na fyzické hře. Trenéři nám dali důvěru a musím říct, že jsem s osobními výkony celkem spokojený.

I přes skvělou základní část jste však skončili už ve čtvrtfinále s Porubou, navíc jednoznačně 0:4…

Play off je za mě osobně trochu zklamání. Mysleli jsme si, že to zvládneme, chtěli jsme se dostat do finále, najednou jsme ale neměli na Porubu nějaké řešení, díky kterému bychom ji porazili. Prohrát čtyři nula je pro nás takové pikantní, byli jsme z toho hodně smutní. Možná svou roli sehrálo i to, že Poruba hrála už předkolo a na play off byla lépe naladěná.

Po konci sezony už jste doma na Slovinsku. Je to pro vás jakási dovolená?

Když nám skončila sezona, zůstal jsem ještě týden v Olomouci, kde bydlím. Pak už jsem ale odjel domů za rodinou na Slovinsko. Budu tady měsíc, pak už mě zase čeká letní příprava. Dalo by se říct, že mám teď takovou menší dovolenou (pousměje se).

Jak to vůbec na Slovinsku vypadá ohledně covidu? Může se například sportovat?

Momentálně jsme v úplném lockdownu, který se tady zavedl přes Velikonoce a nakonec zůstal až do 11. dubna. Předtím ale bylo spoustu věcí otevřených, například děti už začínaly se sportem a tréninkem. Po jedenáctém už by se mělo všechno spustit, tak jsem zvědavý. Situace je asi trochu lepší než v Česku.

Vy jste nedávno podepsal smlouvu v Šumperku, přitom se původně zdálo, že byste měl pokračovat v Přerově…

S agentem jsme hledali alternativu, kdyby to v Přerově nedopadlo. Jak jsem říkal, Přerov byl pro mě prioritou, ale potom jsem dostal nabídku ze Šumperka, která byla pro mě a můj hokejový vývoj velice atraktivní. Vím, že budu mít od pana trenéra Janečka důvěru a dostanu prostor, bude to ale záležet na mně, jestli se ukážu a budu makat.

S jakým cílem do Šumperka jdete? Vloni klub patřil k nejslabším, teď ale, alespoň tedy na papíře, skládá hodně kvalitní kádr…

Prvním cílem bude udržet se. Do každého zápasu ale půjdeme s tím, že chceme vyhrát a uvidíme, jak to půjde. Poslední sezonu to klukům sice moc nešlo, byli tam ale šikovní kluci jako třeba Jožo Baláž a další. To, že je mužstvo silné na papíře, ještě nic neznamená. I v loňské sezoně měly některé kluby v týmu zajímavá jména, ale potom jim to příliš nešlo. Mít něco na papíře ještě nic neznamená, důležité je, aby to potom fungovalo na ledě.