/ROZHOVOR/ Ještě před třemi lety byl hvězdou druholigového Nového Jičína. Další sezony předváděl spolehlivé výkony v Chance lize v dresu Přerova a Šumperka. Teď slovinský útočník Rok Macuh dostal od Mory životní šanci v extralize. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že přišel do Olomouce trošku jako do jiného světa. To ale není tak úplně pravda.

Hokejisté Olomouce odstartovali přípravu na sezonu 2023/24. Rok Macuh | Foto: Deník/Ivan Němeček

Nejenže to 26letý rodák z Mariboru v plecharéně už dobře zná z působení v mládeži a dokonce i sbírání prvních startů za áčko. Letní přípravu zahájil pod stejným kondičním trenérem jako před rokem v Přerově – Jakubem Fryčem. A tuhle dřinu má Rok Macuh rád, sedí mu. Možná i proto by z tvrďáka, od kterého fanoušci až tolik nečekají, mohla být velmi platná posila kohoutů.

Kdy se upekl váš přesun z Chance ligy do Olomouce?

V lednu nebo prosinci mě kontaktoval Honza Tomajko, že by měl zájem. Byli jsme si dvakrát sednout, řekl mi, co ode mě čeká, jakou by chtěl, abych hrál v týmu roli. Tak to začalo. Domluvili jsme se s panem Fürstem a bylo to vyřešené.

Čím jste Jana Tomajka zaujal? Jakou práci pro vás má?

Řekli jsme si, že jsem hráč, který hraje do těla, dělá to ostatním nepříjemné. Spíš šlo o obrannou práci a znepříjemnění hry protivníkům. Pak už to bude o mně, jestli se ukážu a mohl bych mít časem i jinou roli. Zatím to je takto.

Jan Tomjako o Roku Macuhovi: „Roka znám dlouho. Přišel do dorostu, když jsem to trénoval. Je to silový a bojovný hráč, který se nám charakterem hodí do mužstva. Je na něm, aby si vydobyl pozici. Věřím mu.“

V Přerově, odkud jste do Olomouce zamířil, o vás měli také zájem?

Jo. V Přerově se vždy všechno řešilo po sezoně. Já jsem už jen oznámil, že něco řeším s Olomoucí. Měl jsem to domluvené, po sezoně jsem to i podepsal.

Jaký byl váš návrat do Olomouce? Co všechno se tady změnilo?

Odehrál jsem kdysi pár zápasů v áčku, ale změnila se spousta věcí týkajících se zázemí, šatny, realizačního týmu. Třeba, pokud vím, když jsem tady ještě hrál, neměli jsme kondičáka. Teď už je tady Kuba Fryč.

A toho vy dobře znáte z předešlého působení v Přerově. Je to pro vás výhoda?

Jo, to je super. Jsem rád, že je tady. Vím, jakou má letní (přípravu), jsem na ni zvyklý z minulého roku, vyhovovala mi.

Vypadáte fyzicky připraven velice dobře. Na čem přesně ještě pracujete?

Teď děláme na síle a objemu. Pak půjdeme do výbušnosti i vytrvalosti. Pak ještě uvidíme.

Co čekáte od extraligového tempa? Teď jste byl zvyklý na Chance ligu, pár let zpět dokonce na druhou ligu.

Upřímně nevím. Nikdy jsem vlastně extraligu nehrál. Před těmi asi šesti lety jsem šest z osmi zápasů v extralize odehrál v play-out, kdy vlastně o nic nešlo. (Celkem odehrál Rok Macuh 12 extraligových utkání, pozn. red.) Takže uvidíme. Vydám ze sebe maximum.

Jak se těšíte na zaplněnou plecharénu během zápasů extraligy? Víte, jaké hanácké peklo vás čeká?

Atmosféra je tady super. Možná kromě té zimy (směje se). Byl jsem se tady i podívat i na Davida Krejčího, když tady hrál. Chtěl jsem to vidět na vlastní oči. Fanoušci tady opravdu umí udělat skvělou kulisu. Doufám, že budou takto chodit dál.

Co říkáte na tým, který se tady před startem nové sezony sešel?

To je spíš otázka na trenéry. Soustředím se teď na sebe. Budu makat.

Narážím na to, že jste musel narazit i na známé tváře…

Jasně, znám některé z dřívějška. Jirku Ondruška nebo třeba Braňa. Seděl jsem předtím v šatně vedle a teď vedle něj sedím zase. Vše při starém (úsměv). Bambuse (Jana Bambulu) znám z Havířova, s Navrcem (Jakubem Navrátilem) jsme se párkrát potkali v Přerově.

Rok Macuh v dresu PřerovaZdroj: Deník/Jan Pořízek

Takže vás v kabině nepřijali jako cizince?

Kluci tady jsou super. Nic zvláštního, přijali mě. I když tam byly nějaké chorvatské písničky v posilovně (směje se).

Každoročně bývá Olomouc před startem sezony podceňovaná, pak bojuje v play-off. Je cílem na tohle navázat?

Ještě jsme se o tom moc nebavili. Jaký je cíl, nebo tak. Musím jít do každého zápasu s tím, že vyhrajeme. Pak se uvidí, kam to dotáhneme a kam až se dostaneme. Chceme nastavit vítěznou mentalitu.

Dá se předpokládat, že se v sestavě budete pohybovat někde na pomezí třetí, čtvrté lajny, přijít by možná mohly i střídavé starty do Chance ligy. Jaká máte osobní cíle pro tuhle sezonu?

Vzal jsem to, protože jde o extraligu. Chtěl jsem to vyzkoušet, dokázat si, že to zvládnu. Ambice je samozřejmě se v extralize udržet. Člověk musí makat.

Slovinský útočník Rok Macuh v dresu Šumperka (vlevo)Zdroj: Deník/Miroslav Pergl